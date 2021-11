W Chinach codziennie powstaje 27 nowych sklepów Xiaomi

10 000 sklepów Xiaomi.



Trzeba przyznać, że Xiaomi w ostatnich miesiącach działa z naprawdę dużym rozmachem. Firma co rusz wprowadza na rynek nowe produkty jednocześnie rozwijając swoje kanały sprzedaży. W Shenzhen, w prowincji Guangdong, został otwarty właśnie 10-tysięczny sklep Xiaomi w Chinach.



Jak informuje producent, sklep znajduje się w jednej z tętniących życiem dzielnic handlowych miasta. Xiaomi Store ma powierzchnię 600 metrów kwadratowych i jest wyposażony w duży wyświetlacz 3D LED, który wyświetla trójwymiarowe obrazy.



Lu Weibing, Wiceprezes Grupy Xiaomi, powiedział: "Otwarcie 10-tysięcznego sklepu Xiaomi Store to kamień milowy programu New Retail of Xiaomi".