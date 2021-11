Nowe smartfony ROG Phone 5s i 5s Pro oficjalnie. 18GB RAM i potężny procesor

Kolejna odsłona smartfonów dla graczy.

ROG Phone 5s Pro

Snapdragon 888+ 5G i szybka łączność

Firma ASUS zaprezentowała nowe smartfony gamingowe. Nie jest zaskoczeniem, że urządzenia oparto na flagowej platformie mobilnej Snapdragon 888+ 5G, podobnie jak niedawno testowany przez nas RedMagic 6S Pro Producent podaje, że wyświetlacz AMOLED 144 Hz / 1 ms zastosowany w ROG Phone serii 5s może pochwalić się natywną częstotliwością próbkowania dotyku na poziomie 360 Hz, co zapewnia superpłynną i bezproblemową rozgrywkę. Dodatkowo ROG Phone 5s Pro jest wyposażony w kolorową wersję innowacyjnego tylnego wyświetlacza ROG Vision, który wyświetla spersonalizowane animacje w odpowiedzi na różne zdarzenia systemowe.ASUS zaimplementował system sterowania AirTrigger 5, który obsługuje teraz dwa tylne czujniki dotykowe w telefonie ROG Phone 5s Pro. Ultradźwiękowe czujniki boczne w obu modelach obsługują również podwójne gesty, takie jak „dotknij i przesuń", zapewniając pełną kontrolę.Na pokładzie znajdziemy mobilną platformę Snapdragon 888+ 5G i wielogigabitową łączność Wi-Fi 6E. Wszystkie modele są również wyposażone wszybkiej pamięci RAM LPDDR5 w maksymalnej wersji, co znacznie zwiększa ogólną wydajność gamingową.Według producenta, system chłodzenia GameCool 5 w ROG Phone serii 5s ma optymalną strukturę termiczną z wyśrodkowanym procesorem. Akumulator podzielono na dwie części i umieszczono po obu stronach procesora. Gwarantuje to, że ciepło generowane przez procesor jest przenoszone na wszystkie krawędzie i rogi obudowy jednocześnie, co zapewnia wyższą wydajność cieplną. Przeprojektowana komora parowa 3D i obszerne arkusze grafitowe pomagają również równomiernie rozprowadzać ciepło po urządzeniu, aby zmniejszyć gromadzenie się ciepła w środku.ROG Phone 5s Pro jest dodatkowo wyposażony w kolorową wersję ROG Vision. Element ten może wyświetlać różnorodne animacje, które miedzy innymi wskazują, czy ROG Phone 5s Pro się ładuje, włączony jest tryb X lub telefon dzwoni. Gracze mogą tworzyć własne, niestandardowe animacje, aby jak najbardziej spersonalizować swój telefon.Dodatkowo ROG Phone 5s Pro jest wyposażony w ukryte czujniki dotykowe na tylnej obudowie, które zapewniają funkcje L2/R2, podobnie jak kontroler konsoli do gier. Można nimi sterować za pomocą systemu AirTrigger 5 i działają one wraz z czujnikami ultradźwiękowymi, przyciskami AeroActive Cooler 5 i elementami sterującymi ruchem, aby zapewnić pełną kontrolę nad rozgrywką i najlepsze wrażenia z gry.System dźwiękowy GameFX w ROG Phone 5s Pro wyposażony jest w symetryczne, siedmiomagnesowe podwójne głośniki zapewniające prawdziwie zrównoważone efekty dźwiękowe stereo oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm w połączeniu z przetwornikiem cyfrowo-analogowym ESS klasy hi-fi. Oba zostały zoptymalizowane we współpracy ze specjalistyczną firmą ds. dźwięku Dirac.Bateria o pojemności 6000 mAh zintegrowana w telefonie ROG Phone 5s w połączeniu z ładowarką HyperCharge o mocy 65 W to solidny zestaw komponentów do mobilnego grania przez wiele godzin.Źródło: ASUS