Mają rozmach. Trzy Jumbo Jety przywiozły PlayStation 5 na święta do Europy

Okres przedświąteczny to czas, w którym producenci elektroniki zawsze zarabiali krocie na sprzedaży swoich produktów. Rok 2021 pomimo światowego kryzysu półprzewodników nie będzie wyjątkiem. Korporacje dwoiły się i troiły, aby zadbać o zapasy sprzętu na listopadowe wyprzedaże, a najlepszy dowód na to niechaj stanowi sytuacja z lotniska Heathrow w Wielkiej Brytanii.



Trzy Jumbo Jety z cennym ładunkiem

Trzy szerokokadłubowe samoloty Boeing 747, zwane potocznie Jumbo Jetami, wylądowały na londyńskim lotnisku Heahtrow. Co przewoziły jedne z największych samolotów odrzutowych na świecie, które do Anglii przybyły z dalekiej Korei Południowej? Jeden z najpopularniejszych prezentów świątecznych: konsole do gier. Sony stara się robić wszystko, aby zapewnić graczom dostęp do kilku tysięcy konsol PlayStation 5. Te na brytyjskim eBayu kosztują nawet 1000 funtów (ok. 5500 złotych) ze względu na swoją mizerną dostępność.



Specjalnie wyczarterowane na tę okazję od Korean Airlines Jumbo Jety zostały wypełnione po brzegi konsolami PlayStation 5. Każdy z nich przewoził ok. 50 palet załadowanych konsolami o wadze ok. 100 ton. Samoloty Boeing 747 są w Wielkiej Brytanii rzadkością po wycofaniu ich ze służby pasażerskiej przez British Airways. Ze względu na ogromny udźwig w dalszym ciągu pełnią jednak funkcję samolotów towarowych.







Do przewiezienia PS5 z lotniska do centrów dystrybucyjnych w Wielkiej Brytanii potrzebnych było łącznie 36 przegubowych ciężarówek – w każdej ciężarówce mieściły się zaledwie cztery gigantyczne palety o szerokości trzech metrów każda.



Transport konsol już wywarł wpływ na dostępność konsol w sklepach. Przez pierwsze dwa miesiące października tylko cztery sklepy miały jakiekolwiek konsole PS5 na stanie magazynowym. W ciągu ostatnich dwóch tygodni urządzenia pojawiły się w ofercie aż 13 sprzedawców detalicznych, w tym Asda, John Lewis, Argos, BT, Argos i Amazon.



W zeszłym miesiącu Sony ujawniło, że w minionym kwartale sprzedało na całym świecie 3,3 miliona sztuk PS5, co przekłada się na całkowitą sprzedaż na poziomie 13,4 miliona sztuk w ciągu roku od premiery.



Źródło: The Sun