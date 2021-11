6 gadżetów, które warto kupić na AliExpress

Przydatne gadżety w promocji.

1. Projektor BYINTEK K20

2. Smartzegarek Honor Magic Watch 2

3. Hub USB-C Baseus

4. Głośnik MIFA F10

5. Głośnik Anker Soundcore Flare Mini

6. Smartzegarek Amazfit GTR 47 mm

Źródło: AliExpress





Mamy dla Was dzisiaj kolejną porcję ciekawych promocji z serwisu AliExpress. W dzisiejszej ofercie znajdziemy produkty marek takich jak Baseus, Honor, MIFA czy Anker.Podczas Wyprzedaży 11.11 będziemy mogli skorzystać z szeregu kodów rabatowych. Poniższe kody są dostępne dla wszystkich użytkowników i działają na cały asortyment platformy od 11 do 12 listopada:Następna partia kuponów przeznaczona jest do wykorzystania z superszybką dostawą w ciągu 3 - 7 dni (11 - 12 listopada):Dla nowych użytkowników także przygotowano kupony, które będzie można wykorzystać na tej stronie . Kupony są ważne do 30 listopada.Ponadto płacąc za pomocąlub karty, użytkownicy będą mogli zdobyć dodatkowe benefity. 11 i 12 listopada w godzinachpłacąc za pomocą Bliku możemy otrzymać $10 zniżki, gdy wydamy minimum $60. Natomiast płacąc kartą Mastercard od godzinymożemy liczyć na $5 upustu przy zakupach na $50.Sklep AliExpress również zaznacza, że wszystkie produkty z Wyprzedaży 11.11 będą miałyPodane w dzisiejszym artykule ceny będą aktywneNatywna rozdzielczość BYINTEK K20 to 1920 x 1080 pikseli ze wsparciem dla 4k. Projektor jest w stanie wyświetlać obraz o przekątnej. Producent podaje, że maksymalna jasność K20 to, a współczynnik kontrastu wynosi 15000:1. Lampa urządzenia powinna wystarczyć na ok. 30000 roboczogodzin.Projektordostępny będzie za 1002 zł ($251,60) Zegarek może pochwalić się ekranem AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli, który wyświetla ostry, czytelny i jasny obraz, osiagający szczytową jasność 800 nitów. Dzięki temu wyświetlacz urządzenia jest czytleny nawet w pełnym słońcu. Producent zadbał także o wodoszczelną kopertę (5 ATM), technologię monitorowania zdrowia, wytrzymałą baterię (do 14 dni w wersji 46 mm), 15 trybów fitness oraz spersonalizowane tarcze dostępne w dwóch rozmiarach - 42 mm oraz 46 mm.Smartzegarekdostępny za ok. 465 zł ($116.84) . Dostępna wysyłka z Polski.Urządzenie kompatybilne z komputerami, tabletami oraz smartfonami. Hub wyposażony jest w 2 porty USB3.0, port PD quick charge, wejście 3,5 mm jack oraz kabel USB-C. Dzięki urządzeniu możemy np. podłączyć mysz i klawiaturę do tableta lub pendrive do telefonu. Interfejs USB3.0 obsługuje prędkości transferu do 5 GBps (ok. 640 MB/s), a port PD oferuje moc wyjściową 60W.Hub USB-Ckupimy za ok. 169 zł ($42.30) . Dostępna opcja dostawy z Polski.MIFA F10 to głośnik idealny do zabrania ze sobą w każdą podróż. Jest niezwykle lekki bo waży tylko 166g, nie straszne mu ani woda (IPX6) ani kurz (IPX5). Urządzenie korzysta z technologii DSP 3D by zapewnić głośny i czysty dźwięk stero.Głośnikkupimy za ok. 83 zł ($20.91) . Dostępna wysyłka z magazynu w Polsce.Głośnik możemy zabrać praktycznie wszędzie ze sobą dzięki jego kompaktowej budowie oraz klasie wodoodporności IPX7. Producent chwali się, że głośnik zapewnia oszałamiającydzięki wykorzystaniu dwóch głośników neodymowych o łącznej mocy 10W. Na urządzeniu umieszczono pierścień LED, który zmienia kolory w rytm muzyki. Parując dwa Flare Mini z jednym urządzeniem pozwala osiągnąć dźwięk stero. Głośnik może pracować do 12 godzin na jednym ładowaniu.Głośnikkupimy za ok. 163 zł ($40.87) . Dostępna wysylka z magazynu w Polsce.Smartzegarek oferuje kolorowy ekrano przekątnej 1.39-cala i rozdzielczości 454 x 454 pikseli. Wyświetlacz chroniony jest przez szkło Corning Gorilla Glass 3, a obudowa spełnia normę wodoszczelności 5 ATM. Producent wyposażył zegarek w moduł GPS z obsługą systemu GLONASS. Osoby aktywne na pewno ucieszą się z aż- bieganie w terenie, bieganie na bieżni, spacer, jazda na rowerze, rower stacjonarny, pływanie na wodach otwartych, pływanie w basenie, jazda na nartach, wspinaczka, bieg przełajowy oraz trening. Bateria o pojemności 410 mAh zapewnia nawetużytkowania i nawet 145 dni w trybie czuwania.Smartzegarekmm kupimy za ok. 335 zł ($83.99) . Dostępna wysyłka z Polski.