Zegarek TicWatch Pro 3 LTE z eSIM już w Polsce. Kusi mnogością funkcji

Wszystkomający smartwatch?

W polskich sklepach pojawił się właśnie nowy, interesujący smartwatch dla osób poszukujących urządzenia oferującego w zasadzie pełne spektrum funkcji, jakie można wymagać od sprzętu tego typu. Mowa o Mobvoi TicWatch Pro 3 Cellular/LTE, wykorzystującym platformę Qualcomm Snapdragon Wear 4100 oraz system Google Wear OS.Zegarek Mobvoi TicWatch Pro 3 Cellular/LTE dołącza do sprzedawanego już TicWatch Pro 3 GPS. Wersja z łącznością LTE wykorzystuje eSIM od Orange, co pozwoli użytkownikom wykonywać za jego pomocą połączenia telefoniczne i pisać SMS-y, gdy akurat nie będą mieli pod ręką swojego smartfonu.

Źródło: inf. prasowaTicWatch Pro 3 Cellular/LTE zamknięto w kopercie o średnicy 47 mm i grubości 12,2 mm. Konstrukcja jest wodoodporna, co potwierdza certyfikat IP68. Ważący 42,3 gramów zegarek wykonano ze stali nierdzewnej oraz plastiku. Szeroki na 22 mm pasek to jednolity silikon z pomarańczowymi przeszyciami.Urządzenie dysponuje układem Snapdragon Wear 4100, 1 GB RAM i 8 GB pamięci na dane. Nie zabrakło modułu Bluetooth, NFC (są płatności Google Pay!), GNS z GPS, Beidou, Glonass, Galileo i QZSS, a także mikrofonu, głośnika oraz silniczka wibracyjnego. Na miejscu są akcelerometr, żyroskop i barometr.Źródło: inf. prasowaZegarek oferuje pomiar nasycenia krwi tlenem, monitoring pracy serca 24/7 oraz wykrywanie poziomu stresu. Ciekawą funkcją są alarmy SOS - w sytuacji zagrożenia, wykorzystując łączność LTE, smartwatch może natychmiast zadzwonić pod alarmowy numer 112 i błyskawicznie podać odpowiednim służbom lokalizację użytkownika.W trybie smart zegarek ma przepracować nawet 72 godziny na jednym ładowaniu akumulatora o pojemności nominalnej 595 mAh. Aktywowanie trybu Essential ma przełożyć się na czas działania wynoszący do 45 dni. Sporo.Źródło: inf. prasowaTrudno wskazać jakieś braki. Jak działa TicWatch Pro 3 Cellular/LTE? Tego dowiecie się za jakiś czas z naszej recenzji.TicWatch Pro 3 Cellular/LTE jest dostępny w sprzedaży w cenie 1634,99 złotych na Mobvoi.com, Amazon.pl oraz w ofercie sieci Orange.Źródło: inf. prasowa