Nowości Huawei już w Polsce. Słuchawki jak szminka i nowe zegarki

Interesujące produkty.

Firma Huawei wprowadziła do sprzedaży w Polsce słuchawki FreeBuds Lipstick, przypominające w trakcie spoczywania w etui... szminkę. Przy okazji w przedsprzedaży zadebiutowały dwa modele zegarków Huawei Watch GT 3. Producent ogłosił współpracę z siecią perfumerii Douglas oraz popularnymi influencerami w nowych kampaniach marketingowych marki.Huawei FreeBuds Lipstick to unikalne bezprzewodowe słuchawki TWS, które po umieszczeniu w czarno-złotym, magnetycznym etui ze stali nierdzewnej przypominają szminkę. Huawei FreeBuds Lipstick są słuchawkami dousznymi (nie dokanałowymi!) z technologią redukcji szumów ANC.Pojedyncza słuchawka FreeBuds Lipstick waży 4,1 grama, zaś kompaktowe etui ładujące 38 gramów. Słuchawki można połączyć jednocześnie z dwoma urządzeniami – na przykład słuchając muzyki na komputerze, bez rozłączania da się odbierać rozmowy na smartfonie.

Huawei Watch GT 3 - smartwatche w dwóch rozmiarach

Active z paskiem z fluoroelastomeru - 1 099 zł

Classic na skórzanym pasku – 1 199 zł

Elite na bransolecie – za 1 399 zł



Źródło: Huawei Źródło: Huawei

Active na skórzanym pasku - 1 149 zł

Elegant na złotej bransolecie za 1 399 zł



Źródło: Huawei Źródło: Huawei

Reklamy Huawei z Robertem Lewandowskim

Źródło: HuaweiSprzęt wykorzystuje hybrydową technologię podwójnych mikrofonów, która ma zapewniać jeszcze lepszą redukcję szumów w słuchawkach typu open-fit. Urządzenie wykorzystuje technologię Adaptive Ear-Matching (AEM), która wykrywa kształt kanału słuchowego oraz warunki użytkowania i automatycznie dostosowuje konfigurację redukcji szumów do indywidualnych cech użytkowania.Rekomendowana cena detaliczna urządzenia wynosi 999 złotych.Źródło: HuaweiDo 21 listopada słuchawki dostępne są w ofercie przedsprzedażowej – przy ich zakupie, konsumenci otrzymają voucher o wartości 200 złotych do wykorzystania w perfumerii Douglas. Aby go odebrać, po otrzymaniu produktu oraz dowodu zakupu, należy wejść na stronę: www.huaweifreebudspromo.plTak się składa, że słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick są już w naszej redakcji. Nie omieszkamy podzielić się opinią na ich temat.Kolejną z nowości są intelgientne zegarki z GPS w dwóch rozmiarach. Wersja z kopertą o średnicy 46 mm wyposażona jest w ekran AMOLED o średnicy 1,43 cala, a wersja 42 mm – w ekran AMOLED o średnicy 1,32 cala. Obrotowa koronka umożliwia wygodniejszą nawigację między funkcjami. Tylna część obudowy to wypolerowane, wypukłe szkło, które ma dopasowywać się do kształtu nadgarstka.Źródło: HuaweiHuawei Watch GT 3 oferuje ponad 100 trybów treningów, 18 profesjonalnych i ponad 85 dodatkowych. Huawei Watch GT 3 w wersji 46 mm ma pozwalać na 2 tygodnie pracy na baterii, a wersja 42 mm maksymalnie tydzień.Huawei Watch GT 3 w wersji 46 i 42 mm do 21 listopada są dostępne w ofercie przedsprzedażowej z bezprzewodowymi słuchawkami Huawei FreeBuds 4i. Każdy z zegarków sprzedawany jest w różnych wariantach.Huawei rozpoczyna kampanie marketingowe swoich nowych produktów w Polsce: laptopa MateBook 14s , smartwatcha Watch GT 3 i słuchawek FreeBuds Lipstick. W kampanii dwóch pierwszych produktów występuje ambasador marki Robert Lewandowski. Komunikację nowych urządzeń Huawei wspierać będą w swoich kanałach social media także popularni influencerzy – Lara Gessler, Paulina Krupińska, Maciej Musiał i Mikołaj Roznerski.Źródło: Huawei