NOVOO USB-C Hub 6w1 - test niedrogiej przejściówki do laptopów

NOVOO - niedrogi hub USB 6w1

Jeżeli jesteś właścicielem nowoczesnego, smukłego notebooka z pewnością chociaż raz przydarzyła Ci się sytuacja, w której narzekałeś na brak wystarczającej ilości gniazd i portów. Podłączasz mysz, a na dysk USB nie ma już miejsca, ładujesz komputer, nie możesz podładować smartfonu, itd.Prawdziwym wybawieniem dla użytkowników komputerów z ograniczoną ilością złącz są adaptery USB. To zazwyczaj niewielkie urządzenia podłączane za pośrednictwem USB-C będące koncentratorem wielu dodatkowych portów.Niedawno do testów otrzymałem hub USB 6 w 1 chińskiej marki NOVOO i postanowiłem sprawdzić, jak sprawuje się w codziennych zastosowaniach.Hub wyposażono w złącze USB-C więc będzie idealnym rozwiązaniem dla komputerów z systemem Windows i MacOS. Obudowa ma jedynie 11 mm grubości, co sprawia, że produkt jest kompaktowy i ultra przenośny. Producent zapewnia, że wszystkie porty mogą pracować jednocześnie.Skoro jest to produkt 6w1, na pokładzie znajdziemy port HDMI wspierający przesyłanie obrazu w maksymalnej jakości 4K 30Hz, port USB-C PD 3.0 wspierający szybkie ładowanie, czytnik kart SD/TF i dwa gniazda USB 3.0. Szkoda, że zabrakło szybszego standardu USB 3.2, ale pamiętajmy, że ta niedogodność rekompensowana jest przez niską cenę gadżetu.Adapter wypróbowałem testując najnowszy notebook Huawei Matebook 14s. W komputerze zabrakło m. in. czytnika kart pamięci więc koncentrator od NOVOO okazał się bardzo przydatny. Co ważne, producent zadbał o wsparcie dla szybkiego ładowania PD 3.0 100W Super Charge przez port USB-C. Oznacza to, że urządzenie można podłączyć do portu USB-C w komputerze, a następnie zasilać je przez złącze tego samego typu bezpośrednio z ładowarki.Gadżet może okazać się przydatny również użytkownikom smartfonów. Podłączając hub do gniazda USB-C w telefonie można przesyłać obraz do monitora lub TV za pomocą HDMI. To szybki i wygodny sposób na oglądanie zdjęć czy filmów na dużym ekranie.NOVOO USB-C Hub 6w1 sprawdziłem w kilku scenariuszach. Po podłączeniu szybkiej karty pamięci (Class 10, U3, V30) odczyt wyniósł 88,50 MB/s, a zapis 67,62 MB/s. To naprawdę przyzwoite osiągi.Sprawdziłem też dysk WD_BLACK P50 Game Drive SSD podłączany przez USB-C. Niestety system Windows 11 nie wykazywał podłączenia nośnika. Dopiero po zmianie portu na USB-A dysk pojawił się w systemie. Tutaj prędkości odczytu i zapisu danych były adekwatne do standardu USB 3.0. Poniżej wyniki.Podczas pracy, a szczególnie transferu plików, hub robi się wyraźnie ciepły, ale nie są to temperatury budzące niepokój.NOVOO USB-C Hub 6w1 to ciekawe i przede wszystkim niedrogie urządzenie, które przyda się wszystkim użytkownikom mobilnych laptopów z ograniczoną ilością złącz. Urządzenie spełnia swoje zadanie, a prędkości transferu danych są co najmniej zadowalające. Sprzęt mogą wykorzystać też właściciele smartfonów z Androidem do transferu plików czy przesyłania obrazu na duży ekran.Koncentrator USB możecie zamówić bezpośrednio w sklepie producenta na AliExpress , a cena w promocji z okazji 11.11 to nieco ponad 100 zł.