Tanie gadżety dla internetowych twórców w Netto

Zatrzęsienie przydatnych akcesoriów.

Oj, będzie się działo w sklepach Netto, jeśli chodzi o sprzedaż taniej elektroniki. Już 4 listopada bieżącego roku wystartuje wyprzedaż pod hasłem "zostań gwiazdą Internetu". Na sklepowych półkach pojawi się kilkanaście interesujących gadżetów, przydatnych nie tylko dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z vlogowaniem i streamowaniem. Oto ich pełna lista.Sam nie wiem od czego zacząć, bo akcesoriów jest cała masa. Interesująco zapowiada się lampa LED pierścieniowa na statywie o regulowanej wysokości w zakresie 60-160 centymetrów. Dodatkowo, oferuje ona aż 10 stopni świecenia, 3 tryby LED i wbudowany uchwyt na smartfona. Cena? 69 złotych. Lampa LED dostępna jest też jako popularny pierścień mocowany do smartfona. W tym wydaniu kosztuje 25 złotych.Nie zabrakło produktów audio i wideo. Na użytkowników komputerów czekają na przykład słuchawki multimedialne z mikrofonem, wyposażone w złącze jack 3.5 mm. Cudów bym się nie spodziewał, ale może chociaż będą wygodne? Cena to 39 złotych. Uwagę zwraca mikrofon streamingowy o solidnej konstrukcji i cenie zaledwie 49 złotych. Do kompletu dokupić można kamerę internetową HD o rozdzielczości 720p - zapisuje wideo z płynnością 30 kl./s. - z autokorektą oświetlenia. Cena? 59 złotych.

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki NettoWśród innych użytecznych akcesoriów widnieje uchwyt uniwersalny na smartfon w formie tripoda, do którego dołączono pilot zdalnego sterowania do robienia zdjęć i włączania/zatrzymywania nagrywania wideo. Cena to 24 złote. W ofercie jest też tło fotograficzne typu green screen o średnicy 110 cm za 52 złote oraz lampa projekcyjna "zachód słońca" za 49 złotych.Poza produktami z oferty dla "gwiazd Internetu" warto wyróżnić multum przeróżnych lampek LED. W cenie 16 złotych kupić można komplet 3 mini lamp LED, zestaw 3 lampek SMD z pilotem lub 3 lamp LED sterowanych pilotem np. do oświetlenia szafy. Jest też lampka nabiurkowa za 19 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki NettoWszystkie produkty będą dostępne aż do wyczerpania zapasów. Powodzenia.Źródło: mat. własny z Netto