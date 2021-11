Karty graficzne dla graczy Intel Arc na zdjęciach i renderach

Odliczamy tygodnie do premiery.

Karty graficzne Intel Arc na zdjęciach i renderach

Intel kontra NVIDIA i AMD już w przyszłym roku

Karty graficzne Intel Arc mogą nieźle namieszać na rynku dedykowanych układów tworzonych z myślą o graczach. Gamingowe układy będą zgodne z Microsoft DirectX 12 Ultimate, zaoferują sprzętowy ray tracing oraz technologię podobną do Nvidia DLSS. Konstrukcje zadebiutują prawdopodobnie na początku przyszłego roku, ale już teraz możemy podziwiać je na pierwszych zdjęciach.Sfotografowano wczesną wersję flagowej karty graficznej Intel Arc Alchemist. Nie jest jasnym to, czy Intel zamierza sprzedawać ten projekt jako referencyjny, czy też stworzył go wyłącznie do celów testowych. Z przodu wydajniejszej z kart widnieją dwa wentylatory.Odpowiedzialny za opublikowanie zdjęć w sieci Moore’s Law Is Dead twierdzi, że zdjęcia pochodzą z wiarygodnego źródła, które współpracuje z nim od dawna. Chociaż Moore’s Law Is Dead czasami podawał nieprawdziwe informacje dotyczące specyfikacji produktów, publikowane przez niego zdjęcia zazwyczaj są prawdziwe.Według źródła zdjęcia przedstawiają model 512 EU, który wyciekł do sieci po raz pierwszy ponad dwa lata temu. Ostatnie plotki mówią, że ma oferować wydajność zbliżoną do układów NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti i AMD RX 6800. To by było coś.Z boku karty znajdują się 8-pinowe i 6-pinowe złącza zasilania, za pośrednictwem których dostarczyć można 225 W mocy. Karta może teoretycznie pobierać dodatkowe 75 W ze złącza PCI-e na płycie głównej.Moore's Law Is Dead widział też zdjęcia podstawowego modelu GPU Arc Alchemist, który ma 128 EU. Na ich podstawie powstały poniższe dwa rendery.Karta ma mieć TDP poniżej 75 W i czerpać moc wyłącznie z płyty głównej. Układ ma oferować wydajność na poziomie NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti.Czy karty graficzne Intel poprawią sytuację cenową na rynku? A może ich dostępność i ceny będą wyglądały analogicznie do tego, co dzieje się teraz z propozycjami od NVIDIA i AMD? Nie wiadomo. Wiemy za to jedno: trzecia duża korporacja na tym rynku to wspaniała wiadomość dla graczy. Oby pierwszy kwartał 2022 roku przyniósł dobre wieści.Źródło: Moore’s Law Is Dead