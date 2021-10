Sprzedaż smartfonów spadła, ale dochody ze sprzedaży wzrosły. Dlaczego?

Ciekawa sytuacja.

Dostawy smartfonów w dół, zyski w górę

Na światowym rynku smartfonów ma miejsce bardzo ciekawa sytuacja. Kryzysowi półprzewodników towarzyszy spadek dostaw smartfonów aż o 6% w ujęciu rok do roku. Towarzyszy mu... rekordowy kwartalny wynik związany z przychodami - te jeszcze nigdy nie były tak wysokie. Skąd ten paradoks?Globalny rynek smartfonów wzrósł o 6% w ujęciu kwartał do kwartału, osiągając 342 mln sztuk w trzecim kwartale 2021 roku. Takie dane płyną z najnowszych badań przeprowadzonych przez Counterpoint Market Monitor. W ujęciu rokrocznym rynek spadł o 6% ze względu na utrzymujące się globalne niedobory komponentów i powolne ożywienie na kluczowych rynkach, takich jak Chiny i część Europy.Podczas gdy dostawy w ogólnym ujęciu spadły z powodu niedoborów komponentów, zwiększono dostawy smartfonów średniej i wysokiej klasy. To właśnie one przyczyniły się do wypracowania rekordowego przychodu w trzecim kwartale w wysokości ponad 100 miliardów dolarów, czyli blisko 400 miliardów złotych. To rokroczny wzrost o 12%.