Rozchwytywany produkt wraca do Biedronki. Tania elektronika 02.11.2021

Kilka fajnych gadżetów.

Tania elektronika w Biedronce - od 2 listopada

Od wtorku 2.11 w sklepach Biedronka pojawi się garść interesujących gadżetów elektronicznych. Po dłuższej przerwie powróci między innymi przebój sprzedaży w postaci oczyszczacza powietrza z lampą UV i jonizatorem. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Podpowiadamy, prezentując najciekawsze propozycje.Zaczynamy od hitu sprzedażowego, na który prawdopodobnie trzeba będzie "polować" już z samego rana. Mowa o oczyszczaczu powietrza marki MPM. Cechują go 4 różne poziomy prędkości działania oraz trójwarstwowy filtr. Jak już wspomnieliśmy, wyposażono go w lampę UV oraz jonizator. Poziom emitowanego hałasu wynosi ok. 32 dB, a wydajność - 100 m3/h. Cena to 299 złotych.