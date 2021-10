15 świetnie ocenianych gadżetów z AliExpress

Najlepsze z najlepszych.

1. Wieszak na słuchawki

2. Ładowarka do akumulatorów LiitoKala - różne rodzaje

3. Ładowarka samochodowa z Quick Charge - USB-C i USB-A

4. 3-osiowy gimbal dla smartfonów

5. Golarka do ubrań Xiaomi Youpin Lofans

6. Wideorejestrator Xiaomi 70mai Smart Dash Cam 1S

7. Świetny transmiter do samochodu od Baseus z Bluetooth i AUX

8. Cyfrowy manometr do sprawdzania ciśnienia w oponach

9. Uchwyt samochodowy Getihu - magnetyczny

10. Kontroler bezprzewodowy do PC, Nintendo Switch i smartfonów

11. Głośnik bezprzewodowy Bluetooth - wodoodporny

12. Słuchawki TWS Lenovo LP1S

13. Ładna lampka nocna z ambientowym światłem

14. Korek próżniowy do wina

15. Termometr Xiaomi z pomiarem wilgotności powietrza

Dziś wzięliśmy pod lupę gadżety bardzo wysoko oceniane oraz takie, które całkiem nieźle się sprzedają. Skoro setki lub tysiące kupujących ocenia zakupiony przez siebie produkt pozytywnie, to prawdopodobnie Ty też będziesz z niego zadowolony!Jeśli w dzisiejszym zestawieniu nie znajdziesz niczego dla siebie, na dole wpisu zamieściliśmy odnośniki do wszystkich wcześniejszych wpisów z naszej coniedzielnej serii.jeśli postanowisz sobie coś kupić na AliExpress, do ceny niektórych produktów należało będzie doliczyć VAT. Podatek zostanie dodany po włożeniu produktów do koszyka i przed finalizacją zamówienia. Cena może wzrosnąć nawet o 23%. Ceny podajemy przed doliczeniem dodatkowej opłaty - często da się jej uniknąć, zamawiając towar z magazynu w Europie lub z odpowiednią opcją wysyłki.Nie masz zbyt dużo miejsca na biurku? A może po prostu nie chcesz zniszczyć mechanicznie słuchawek przez ciągłe ich odkładanie na blat? Zainwestuj parę złotych w praktyczny wieszaczek z taśmą 3M. Przyczep go do obudowy albo pod blatem biurka i wieszaj na nim cenny sprzęt.Po co za każdym razem kupować kolejne baterie, skoro można korzystać z akumulatorów? Ładowarki LiitoKala cenione są za funkcje oraz jakość wykonania - polecamy którykolwiek z modeli - niemal każdy potrafi ładować różne typy akumulatorków.Porty USB w samochodach są albo nieobecne albo ładują smartfony z niewielką mocą. Problem ten rozwiązuje szybka ładowarka marki Baseus, montowana w gniazdku zapalniczki samochodowej (12V). Proponowany przez nas model ma zarówno wyjście USB-A, jak i USB-C.Chcesz, aby nagrania rejestrowane smartfonem były zawsze idealne? Nie obejdzie się bez gimbala. 3-osiowy stabilizator to niewielki wydatek, o ile urządzenie kupisz właśnie na AliExpress.Pozbądź się zbędnych nitek i innych niedoskonałości z mebli i ubrań za pomocą tej niewielkiej, praktycznej golarki.Wideorejestrator samochodowy pozwala uniknąć wielu problemów i dowieść swoich racji przed wymiarem sprawiedliwości. Kamerka 70mai od Xiaomi zbiera naprawdę pozytywne recenzje kierowców, więc...Nie satysfakcjonuje Cię jakość dźwięku oferowana przez transmitery FM? Możesz łatwo rozwiązać ten problem, przesyłając dźwięk do samochodu poprzez Bluetooth i złącze AUX. Potrzebujesz do tego takiego oto gadżetu marki Baseus. Wtyczkę USB-A trzeba wpiąć do odpowiedniego gniazda lub ładowarki samochodowej, aby zasilić moduł.Jak sprawdzić ciśnienie w oponie rowerowej lub samochodowej? Wystarczy do tego prosty, ale dokładny zarazem manometr. Polecamy ten oto cyfrowy gadżet - użytkownicy bardzo go chwalą.Magnetyczny uchwyt samochodowy to wygodne rozwiązanie, pozwalające łatwo przyczepiać i odczepiać smartfon w razie potrzeby. Gadżet od Getihu przykleja się do deski rozdzielczej. W zestawie są dwie płytki magnetyczne, które należy przykleić do smartfona.Bezprzewodowe kontrolery do gier nie muszą być drogie. Jeśli nie masz środków na zakup czegoś od 8bitdo, ten kontroler naprawdę daje radę. Komunikuje się z komputerami, smartfonami i Nintendo Switch poprzez Bluetooth. Jest całkiem wygodny i dobrze wykonany.Nieźle grający głośnik bezprzewodowy zamknięty w wodoodpornej obudowie. Ze względu na jego cenę nie będzie Ci żal wziąć go na ognisko lub gdziekolwiek w teren.Brzmienie słuchawek Redmi AirDots Ci nie odpowiada? Sprawdź słuchawki TWS od Lenovo. Model Lenovo LP1S całkiem nieźle leży w uszach i dostarczany jest z poręcznym etui ładującym.Urocza lampka LED, dająca przyjemne, ciepłe światło. Nada się nie tylko do pokoju dziecięcego. Jej sporym atutem jest opcja regulacji natężenia emitowanego światła.Lubisz wino? Zadbaj o to, aby płyn w otwartej i niedopitej butelce nie wietrzał. Zrobisz to stosując taki oto prosty korek próżniowy.Kultowy już termometr z pomiarem wilgotności powietrza w rozmiarze XS. Cena również jest XS.Jeśli poszukujesz ciekawych innych gadżetów, które naszym zdaniem warto zamówić z Chin, obserwuj naszą grupę China Deal - Elektronika (okazje, kupony, zniżki) na Facebooku i koniecznie rzuć okiem na poniższe publikacje: