Gamingowy bezprzewodowy dźwięk SteelSeries. Nowe słuchawki Arctis 7+ oraz Arctis 7P+

Bezprzewodowe słuchawki dla graczy muszą być pozbawione nawet najmniejszych odczuwalnych opóźnień. Dlatego nie można korzystać z uniwersalnych modeli Bluetooth z delikatnym lagiem strumienia audio, a raczej ze stworzonych z myślą o takich zastosowaniach modeli. Znany z akcesoriów dla graczy SteelSeries zaprezentował właśnie dwie nowe pary gamingowych słuchawek bezprzewodowych.



SteelSeries Arctis 7+ Wireless i Arctis 7P+ Wireless dla graczy konsolowych, PC i mobilnych

Producent podkreśla, że oba modele sprzętu były projektowane z myślą o graniu na PC, Sony PlayStation, Mac, Andoidzie, Nintendo Switch czy Oculus Quest 2. Korzystają z bezstratnej bezprzewodowej technologii audio 2.4 GHz, by zagwarantować bardzo niskie opóźnienie poprzez niewielki transmiter USB-C. Jeśli dobrze interpretuję zdjęcia, to mamy do dyspozycji gniazdo minijack audio, więc opcjonalnie także tradycyjne połączenie przewodowe. Wbudowane ogniwa zapewniają pracę przez nawet ponad 30 godzin bez ładowania. Sterowanie może odbywać się poprzez manipulatory umieszczone na samych słuchawkach (np. do ChatMix czy odsłuchu mikrofonu).

Bezprzewodowe słuchawki dla graczy muszą być pozbawione nawet najmniejszych odczuwalnych opóźnień. Dlatego nie można korzystać z uniwersalnych modeli Bluetooth z delikatnym lagiem strumienia audio, a raczej ze stworzonych z myślą o takich zastosowaniach modeli. Znany z akcesoriów dla graczy SteelSeries zaprezentował właśnie dwie nowe pary gamingowych słuchawek bezprzewodowych.Producent podkreśla, że oba modele sprzętu były projektowane z myślą o graniu na PC, Sony PlayStation, Mac, Andoidzie, Nintendo Switch czy Oculus Quest 2. Korzystają z bezstratnej bezprzewodowej technologii audio 2.4 GHz, by zagwarantować bardzo niskie opóźnienie poprzez niewielki transmiter USB-C. Jeśli dobrze interpretuję zdjęcia, to mamy do dyspozycji gniazdo minijack audio, więc opcjonalnie także tradycyjne połączenie przewodowe. Wbudowane ogniwa zapewniają pracę przez nawet ponad 30 godzin bez ładowania. Sterowanie może odbywać się poprzez manipulatory umieszczone na samych słuchawkach (np. do ChatMix czy odsłuchu mikrofonu).

Bezprzewodowe gamingowe słuchawki SteelSeries Arctis 7P+ / Foto: SteelSeries



Stalowy pałąk z elastyczną opaską i lekka konstrukcja mają zapewnić dobry komfort i dopasowanie do głowy użytkownika. Wysuwany mikrofon ClearCast z certyfikatem Discorda powiadomi nas wbudowaną diodą LED o swojej aktywności. Korzysta z dwukierunkowej budowy do redukcji szumu i uzyskania jak najlepszej jakości dźwięku. Dodatkowo wyższy model Arctis 7P+ Wireless może pochwalić się wspieraniem systemu 3D Audio na konsolach Sony PlayStation 5 i Sony PlayStation 4. Oba modele słuchawek są już dostępne w kolorze białym lub czarnym w sugerowanej cenie 899,99 złotych.



Nowa aplikacja do zarządzania dźwiękiem - SteelSeries Sonar

Wraz z premierą omawianych słuchawek, SteelSeries ogłasza wczesny dostęp do aplikacji Sonar. To nowe oprogramowanie audio pozwoli na zaawansowane dostosowanie dźwięku na komputerach. Między innymi zarządzanie ChatMix, wirtualnym przestrzennym dźwiękiem 7.1 czy innymi funkcjami, które zadebiutują dopiero w 2022 roku.



Stalowy pałąk z elastyczną opaską i lekka konstrukcja mają zapewnić dobry komfort i dopasowanie do głowy użytkownika. Wysuwany mikrofon ClearCast z certyfikatem Discorda powiadomi nas wbudowaną diodą LED o swojej aktywności. Korzysta z dwukierunkowej budowy do redukcji szumu i uzyskania jak najlepszej jakości dźwięku. Dodatkowo wyższy model Arctis 7P+ Wireless może pochwalić się wspieraniem systemu 3D Audio na konsolach Sony PlayStation 5 i Sony PlayStation 4. Oba modele słuchawek są już dostępne w kolorze białym lub czarnym w sugerowanej cenie 899,99 złotych.Wraz z premierą omawianych słuchawek, SteelSeries ogłasza wczesny dostęp do aplikacji Sonar. To nowe oprogramowanie audio pozwoli na zaawansowane dostosowanie dźwięku na komputerach. Między innymi zarządzanie ChatMix, wirtualnym przestrzennym dźwiękiem 7.1 czy innymi funkcjami, które zadebiutują dopiero w 2022 roku.

Bezprzewodowe gamingowe słuchawki SteelSeries Arctis 7P / Foto: SteelSeries



To nie pierwsza aplikacja w systemie SteelSeries GG. W skład całej gamy programów tego producenta gamingowych akcesoriów wchodzi też Moments do edytowania i dzielenia się powtórkami rozgrywki (np. poprzez YouTube, Gfcat, Discord, Twitter czy Facebook), a także kompleksowa aplikacja SteelSeries Engine do zarządzania różnymi produktami SteelSeries jak klawiatury, myszki i słuchawki.



Zobacz również: AKTUALIZACJA - Po niedoborach GPU, chipów i PS5 czas na… kartony. Nie będzie w czym wysłać towaru?



Źródło i foto: SteelSeries To nie pierwsza aplikacja w systemie SteelSeries GG. W skład całej gamy programów tego producenta gamingowych akcesoriów wchodzi też Moments do edytowania i dzielenia się powtórkami rozgrywki (np. poprzez YouTube, Gfcat, Discord, Twitter czy Facebook), a także kompleksowa aplikacja SteelSeries Engine do zarządzania różnymi produktami SteelSeries jak klawiatury, myszki i słuchawki.Źródło i foto: SteelSeries

Wszechstronna kompatybilność.