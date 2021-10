Patriot z nowymi SSD NVMe PCIe 3.0. P310 i Viper Gaming VPN110 nawet do 2 TB

Mimo coraz większej popularności nośników SSD NVMe PCI-Express 4.0, wciąż znaczny udział w rynku mają nieco wolniejsze konstrukcje PCI-Express 3.0. Poza tym nie każdy potrzebuje transferów na tak esktremalnym poziomie. W takim razie nie dziwi rozszerzenie portfolio marki Patriot o dwa nowe modele właśnie w tym standardzie. Jeden jest niezbyt mocnym jak na taką kasę przedstawicielem NVMe PCIe 3.0, a drugi może pochwalić się osiągami przekraczającymi nawet 3000 MB/s.Nośniki SSD M.2 SATA i SSD M.2 PCI-Express mają niemalże identyczne ceny. Nie opłaca kupować SSD SATA, jeśli tylko mamy możliwość wstawienia NVMe. Nawet najgorszy SSD NVMe będzie rozkładał na łopatki SSD SATA, a cena nie jest już przeszkodą. Osiągi Patriota P310 nie należą do czołówki wśród SSD NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x 4, ale odczyt do 2100 MB/s i 280 tysięcy IOPS wystarczą wielu użytkownikom. Oczywiście modele SATA nie mogą mu podskoczyć.

Nośnik wykonany jest w popularnym formacie M.2 2280 i opiera się o kości 3D NAND (zapewne 3D TLC). Producent nie pochwalił się zastosowanym kontrolerem, ale zapewnił, że pozbawienie go pamięci DRAM oferuje dobry kompromis wydajności i jakości w stosunku do ceny. SSD Patrior P310 dostępny będzie w pojemnościach 240 GB w cenie 135 złotych, 480 GB za 220 złotych, 960 GB za 440 złotych i 1,92 TB za 975 złotych. Patriot oferuje w jego przypadku 3 lata gwarancji.Mocniejsze nośniki SSD NVMe PCI-Express 3.0 to obecnie chyba najbardziej opłacalne szybkie SSD, o ile nie musimy wchodzić w rejony zarezerwowane tylko dla PCI-Express 4.0. Poprzednia edycja interfejsu wciąż potrafi zapewnić niezłe osiągi, a nie jest tak przesadnie droga w SSD jak PCIe 4.0. W przypadku Viper Gaming VPN110 producent postawił na kości 3D TLC i wysokiej klasy kontroler wspierany przez pamięć podręczną DRAM, co pozytywnie wpłynęło na osiągi. Jest nawet całkiem pokaźny aluminiowy radiator z 6 żebrami termicznymi.

SSD Patriot Viper Gaming VPN110 / Foto: Patriot

Oczywiście znów mamy do czynienia z popularnym formatem M.2 2280. Maksymalne transfery pobierania dobijają już do 3300 MB/s, a w zapisie do 3000 MB/s. Pod kątem losowych IOPS, to nawet 500 tysięcy. Podobnie jak w przypadku P310, także Patriot Viper Gaming VPN110 trafi do sklepów na początku listopada. Sugerowana cena za 512 GB będzie wynosić 330 złotych, 1 TB już 600 złotych. W przypadku najpojemniejszego wariantu 2 TB będzie bardzo konkurencyjnie w stosunku do niższego modelu, czyli 1000 złotych.