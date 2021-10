Mocna odpowiedź Oppo na nowości Xiaomi. Wyciekła specyfikacja serii Reno 7

Redmi Note 11 Pro będzie miał poważną konkurencję.

Reno 7 i Reno 7 Pro

Konkretnych ulepszeń doczekają się także pozostałe modele. Reno 7 i 7 Pro mają zostać wyposażone w 6,5 calowy ekran AMOLED Full HD+, a różnić je będzie tylko częstotliwość odświeżania - 120 Hz w Pro i 90 Hz w zwykłej 7. Za wydajność ma odpowiadać MediaTek Dimensity 1200 w bazowym modelu i Snapdragon 888 w droższej wersji. Pamięć RAM będzie mogła mieć minimum 8 GB i maksymalnie 12 GB.



Istotną zmianą, która z pewnością była potrzebna, jest nowy moduł aparatu 50 MP, oparty o sensor Sony IMX766. Będzie on uzbrojony w optyczną stabilizację obrazu i dodatkową jednostkę szerokokątną 16 MP z sensorem Sony IMX481. Co ciekawe, konfiguracja aparatu w modelu Pro będzie jeszcze lepsza - sensor główny będzie miał też 50 MP, ale będzie pochodził od Samsunga (ISOCELL GN5), a będzie mu towarzyszył dodatkowy ultraszerokokątny 64 MP (OmniVision OV64B) i aparat z teleobiektywem 13 MP (Samsung ISOCELL S5K3M5).



Reno 7 i Reno 7 Pro zostaną wyposażone w baterię 4500 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania SuperVOOC 2.0 65W.



Nie znamy jeszcze szczegółów dotyczących wyglądu modeli, ale pierwsza grafika, która pojawiła się w przecieku, sugeruje, że Oppo może porzucić charakterystyczny, kanciasty design. Wszystkiego dowiemy się w najbliższych tygodniach, ponieważ seria Reno 7 zostanie przedstawiona światu najprawdopodobniej jeszcze w listopadzie.



Oppo coraz pewniej czuje się w Europie, a zaprezentowana całkiem niedawno seria średniaków, mimo dosyć wysokich cen, zbiera generalnie pozytywne opinie. Branża smartfonów jest jednak bardzo dynamiczna i wypuszczenie na rynek dobrego modelu nie jest żadnym powodem do zwolnienia tempa - wręcz przeciwnie. Zdaje sobie z tego sprawę Xiaomi, które ogłosiło w tym tygodniu, że zamierza prezentować dwa razy więcej modeli z liniiJak widać, podobną strategię obiera Oppo, które, według najnowszych przecieków, już szykuje się do prezentacji serii Reno 7. Dla przypomnienia, urządzenia Reno 6 zadebiutowały w maju, a więc nawet mniej niż pół roku temu.Według przecieków, kolejna generacja popularnych średniaków Oppo ma zawierać trzy modele: Reno 7, Reno 7 Pro i Reno 7 SE. Ten ostatni najprawdopodobniej będzie odpowiednikiem wersji Lite, chociaż jego specyfikacja zapowiada się nadzwyczaj dobrze. Zostanie on podobno wyposażony w wydajny układ MediaTek Dimensity 920, 12 GB RAM LPDDR4x i pamięć UFS 3.1. Wyświetlacz Reno 7 SE ma być wykonany w technologii AMOLED, mieć rozdzielczość Full HD+ i odświeżanie 90 Hz. Wbudowany akumulator będzie mógł pochwalić się pojemnością 4300 mAh i szybkim ładowaniem 65W.