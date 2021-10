Do sieci wyciekły zdjęcia smartwatcha od Facebooka. Ma notch i kamerę

Coraz więcej hardware’u od Marka Zuckerberga.

To nie akcesorium, a niezależne urządzenie

Jak możemy zobaczyć na grafice, zegarek ma kwadratowy kształt z zaokrąglonymi rogami, a jego najbardziej charakterystycznym elementem jest wycięcie w ekranie na wzór tego, stosowanego w smartfonach. Znajduje się w nim obiektyw kamery, służącej zapewne do wideorozmów. Pojawiają się głosy, że ma to nie być jedyny aparat, w jaki zostanie wyposażony zegarek - drugi ma znajdować się na boku i służyć do robienia zdjęć i nagrywania filmów w rozdzielczości 1080p.



Według przecieków, będzie to niezależne urządzenie, posiadające wbudowany modem 5G, GPS, pulsometr i cały komplet modułów łączności. Możliwe, że Mark Zuckerberg chce, aby był to sprzęt mogący całkowicie zastąpić smartfona. Redakcja Bloomberga twierdzi, że Meta smartwatch zadebiutuje w 2022 i będzie to jeden z kilku modeli w gamie.



Mark Zuckerberg doskonale wie jak odwrócić uwagę użytkowników od nieprzychylnych informacji i raportów, jakimi od paru tygodni żyje internet . Szef Facebooka zapowiedział wczoraj wielkie zmiany dotyczące swojej firmy i określił w jakim kierunku chce, aby ona się rozwijała. Korporacja zmieniła nazwę, a Zuckerberg rozbudził wyobraźnię dziennikarzy i użytkowników swoimi wizjami dotyczącymi przyszłości. Podczas prezentacji wspomniał o urządzeniach, które mają towarzyszyć przemianom i tak się składa, że demonstrując działanie metawersum, używał do komunikacji nieokreślonego akcesorium znajdującego się na nadgarstku.Był to jasny sygnał, że założyciel Facebooka widzi przyszłość w urządzeniach ubieralnych, a potwierdził to tylko najnowszy przeciek, do którego dotarła redakcja Bloomberga. W aplikacji View na iOS odnaleziono bowiem grafikę produktową inteligentnego zegarka, który najprawdopodobniej zostanie zaprezentowany przez Facebooka/Meta. .