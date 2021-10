Cooler Master Hyper 212 Evo V2 to niedrogie, kompaktowe chłodzenie procesora

Alternatywa dla chłodzenia box.

Chłodzenie dla procesorów Intel i AMD

Planujesz kupić procesor bez chłodzenia box? A może w Twoim komputerze działa już tego rodzaju chłodzenie, ale nie jesteś zadowolony z jego wydajności i generowanego przezeń hałasu? Prawdopodobnie rozglądasz się za lepszym coolerem CPU. Wybór ciekawych coolerów w cenie do 150 złotych wcale nie jest duży, a jedną z propozycji, na które być może warto zwrócić uwagę stanowi Cooler Master Hyper 212 Evo V2.Cooler Master Hyper 212 Evo V2 to kompaktowe chłodzenie liczące sobie 155 milimetrów wysokości. Za sprawą asymetrycznej konstrukcji nie powinien kolidować z nawet wysokimi radiatorami pamięci RAM. W zestawie znajduje się pojedynczy wentylator SickleFlow 120 mm, który według specyfikacji ma być w stanie przepompować nawet 105 m3 powietrza w ciągu godziny, generując przy tym nie więcej niż 27 dBA hałasu.Cooler da się doposażyć w drugi wentylator w taki sposób, aby oba działały w konfiguracji push-pull. Cooler Hyper 212 Evo V2 to także radiator wyposażony w cztery ciepłowody. Rurki transferujące ciepło mają bezpośredni kontakt z CPU dzięki technologii Direct Contact, co powinno pozytywnie wpływać na efektywność układu. Wokół nich projektanci zlokalizowali otwory X-Vents, które tworząc obszary o niskim i wysokim ciśnieniu - te powinny poprawiać przepływ powietrza w okolicy miedzianych heatpipe’ów.Chłodzenie pasuje do wszystkich popularnych podstawek AMD i Intela. Już niebawem w pudełku znajdą się także zestawy montażowe dla procesorów Intel Alder Lake i socketu LGA1700.Instalacja Cooler Mastera Hyper 212 Evo V2 odbywa się w sposób beznarzędziowy. Producent obiecuje, że proces jest tak prosty, że każdy powinien sobie z nim bez trudu poradzić. Omawiany cooler jest już dostępny w sprzedaży i kosztuje około 150 złotych.Źródło: Cooler Master