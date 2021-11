Nadchodzi 11.11! Sprawdź Super Okazje na AliExpress

Promocje ograniczone czasowo.

Platforma AliExpress szykuje się do swojej największej wyprzedaży w tym roku. Podczas Wyprzedaży 11.11 klienci serwisu będą mieli okazję kupić setki ciekawych przedmiotów za zniżkami sięgającymi nawet do. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.AliExpress postarał się by wszystkie produkty na Wyprzedaży 11.11 posiadałyPodane w dzisiejszym artykule oferty będą. Przy każdym z produktów podamy godzinę początku i końca oferty.Masażer Booster Boluojun pozwala łatwiej docierać do dużych grup mięśniowych dzięki dużej głębokości masażu -. Pistolet inteligentnie zmienia intesywność masażu (od 900 do 3300 RPM) w zależności od siły docisku pistoletu do ciała dzięki technologii. Masażer jest relatywnie cichy, dzięki zastosowaniu technologii redukującej szum poniżej. Producent dołączył do zestawu 6 różnych głowic masujących, które pozwolą nam lepiej dostosować masaż do naszych potrzeb.Masażerkupimy za ok. 167 zł ($41.99) . Cena będzie aktywna 11 listopada w godzinach. Możliwa wysyłka z magazynu w Polsce.Tegoroczny model frytkownicy MIUI jest jeszcze bardziej inteligentny, bezpieczny i zdrowszy. Inteligentny ekran dotykowy, wykonany z hartowanego szkła, pozwala w łatwy sposób kontrolować temperatrę oraz wybrać tryby gotowania. Do wyboru mamy 8 ustawień pieczenia do przyrządzania różnego rodzaju potraw jak np. mięso lub ryby. Urządzenie korzysta z technologiiby równomiernie podgrzewać potrawy.Frytkownica automatycznie wyłączy się jeżeli wyciągniemy tackę z jedzeniem, a następnie automatycznie będzie kontynuować podgrzewanie potrawy jeżeli włożymy ją z powrotem. Na podstawie oraz tyle urządzenia umieszczono dwa otwory wentylacyjne do rozproszenia ciepła i podtrzymania równomiernej temperatury podgrzewania potraw.Frytkownicękupimy za ok. 120 zł ($29.99) . Cena obowiązywać będzie od godz.11 listopada. Dostępna jest opcja wysyłki z Polski.Stylowy zegarek Melanda dla kobiet. Urządzenie jest lekkie i wodoodporne (IP68). Bateria 160 mAh zapewnia doi 5-7 dni w stanie gotowości. Zegarek oferuje monitorowanie tętna, jakości snu oraz cyklu menstruacyjnego. Przypomni nam też o napiciu się wody lub zmianie pozycji jeżeli zbyt długo spędzamy na siedząco. Urządzenie możemy sparować ze smartfonem dzięki czemu będziemy dostawać powiadomienia o nowych wiadomościach SMS, Push, na Facebooku, itd.Zegarek Melanda kupimy za ok. 32 zł ($7,99) . Cena aktywna będzie od godz.12 listopada.Producent wyposażył parownicę w pojemnik na wodę o pojemnościdzięki czemu możemy jednorazowo wyprasować około 4 – 5 sztuk ubrań. KONKA generuje parę o wysokiej temperaturze i ciśnieniu, dzięki czemu idealnie nadaje się do prasowania, czyszczenia jak i sterylizacji ubrań. Urządzenie waży tylko 800 gram, więc doskonale nadaje się do użytku ręcznego.Parownica dostępna będzie za ok. 28 zł ($6.99) 11 listopada od godz.. Dostępna wysyłka z magazynu w Polsce.Ładowarka oferuje moc wyjściową 20W dzięki której jesteśmy w stanie naładować. Urządzenie wyposażono w dwa porty - PD 20W oraz QC3.0 20W. Jednocześnie możemy ładować dwa urządzenia. Ładowarka kompatybilna jest z szeroką gamą urządzeń zaczynając od telefonów od marek takich jak Apple czy Samsung, a na zegarkach i słuchawkach kończąc.Ładowarkędostępna będzie za ok. 8 zł ($1.99) od 12 listopada w godzinach. Dostępna wysyłka z magazynu w Polsce.Lekki dron SHAREFUNBAY F10 nagrywający wideo w jakości 4k. Wymienialna bateria zapewnia do 25 minut lotu. W tym czasie dron jest w stanie przelecieć odległośc do 2 km. Wyposażono go w system GPS, dzięki czemu jest w stanie automatycznie wrócić do punktu startu w wypadku awarii lub niskiego stanu baterii. Drona można także w wygodny sposób przywołać za pomocą jednego przycisku.Stabilny lot i łatwiejszą kontrolę zapewnia wbudowany żyroskop. F10 może latać w 4 kierunkach - góra, dół, lewo i prawo. Ponadto oferuje też lot orbitalny oraz Waypoint (lot po wyznaczonej przez nas trasie).Dronakupimy za ok. 56 zł ($13.99) od godziny12 listopada. Dostępna jest dostawa z Polski.Więcej ciekawych, ograniczonych czasowo ofert znajdziemy na tej stronie Na koniec pragniemy również wspomnieć o tym, że sklep przygotował całą masę kodów, z których możemy skorzystać podczas zakupów. Poniższe kody są dostępne dla wszystkich użytkowników i działają na cały asortyment platformy od 11 do 12 listopada:Następna partia kodów przeznaczona jest do wykorzystania z superszybką dostawą w ciągu 3 - 7 dni (11 - 12 listopada):Sklep przygotował także kupony dla nowych użytkowników, którzy będą mogli je mogli wykorzystać na tej stronie . Kupony są ważne do 30 listopada.Pragniemy zauważyć, że podane wyżej kody nie będą działać z produktami zaprezentowanymi w dzisiejszym artykule, gdyż będą one oferować najlepszą możliwą cenę podczas okienka promocyjnego.