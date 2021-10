Urzędy w Japonii niechętnie rezygnują z dyskietek. Dlaczego dopiero teraz?

Po co zmieniać coś, co działa?



Około 10 lat minęło od dnia, w którym Sony, główny producent dyskietek, zaprzestał ich produkcji. W niczym nie przeszkadzało to japońskiej administracji w wykorzystywaniu ich po dziś dzień. Serwis Nikkei donosi, że w Tokio pada jeden z ostatnich bastionów technologii dawno już wycofanej z powszechnego użytku. Co skłoniło Japończyków do tak długiego obstawania przy niej i dlaczego ostatecznie z niej rezygnują?



Japonia kończy z dyskietkami

Władze lokalne w Tokio zaczynają rezygnować z dyskietek, których używały przez dziesięciolecia do przechowywania i przenoszenia danych. Okrąg Meguro planuje umieścić wszystkie dane z dyskietek i innych fizycznych nośników danych online w roku fiskalnym 2021. W okręgu Chiyoda proces potrwa nawet kilka najbliższych lat.



"Dyskietki prawie nigdy się nie zepsuły i nie kasowały zawartych na nich danych" - powiedział Yoichi Ono, który jest odpowiedzialny za zarządzanie funduszami publicznymi dla okręgu Meguro. Oddział od dawna przechowuje informacje o płatnościach dla pracowników na dyskietkach w standardzie 3,5-cala, aby fizycznie transportować je późnej do banku w celu przetworzenia.



Około 10 lat minęło od dnia, w którym Sony, główny producent dyskietek, zaprzestał ich produkcji. W niczym nie przeszkadzało to japońskiej administracji w wykorzystywaniu ich po dziś dzień. Serwis Nikkei donosi, że w Tokio pada jeden z ostatnich bastionów technologii dawno już wycofanej z powszechnego użytku. Co skłoniło Japończyków do tak długiego obstawania przy niej i dlaczego ostatecznie z niej rezygnują?Władze lokalne w Tokio zaczynają rezygnować z dyskietek, których używały przez dziesięciolecia do przechowywania i przenoszenia danych. Okrąg Meguro planuje umieścić wszystkie dane z dyskietek i innych fizycznych nośników danych online w roku fiskalnym 2021. W okręgu Chiyoda proces potrwa nawet kilka najbliższych lat.- powiedział Yoichi Ono, który jest odpowiedzialny za zarządzanie funduszami publicznymi dla okręgu Meguro. Oddział od dawna przechowuje informacje o płatnościach dla pracowników na dyskietkach w standardzie 3,5-cala, aby fizycznie transportować je późnej do banku w celu przetworzenia.