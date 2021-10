To już niemal tradycja. Pixel 6 ma problemy z ekranem

Źródło: Reddit

A to dopiero pierwsza partia…

Nieco przerażający jest fakt, że to dopiero pierwsza pula urządzeń, jaka trafiła do użytkowników. Rzadko zdarza się, żeby przy pierwszym rzucie wykryto aż tyle różnych wad fabrycznych. Z czasem może więc okazać się, że defektów jest znacznie więcej, a to sprawiłoby, że atrakcyjny pod wieloma względami Pixel 6 mocno straci w oczach użytkowników i potencjalnych klientów.Na reakcję ze strony Google nie jest jeszcze jednak za późno. Jeśli firma w sprawny sposób wymieni wadliwe egzemplarze, które już trafiły do użytkowników i zdoła dopilnować, żeby tego typu przypadki się nie powtórzyły, ciągle ma szansę podtrzymać zainteresowanie modelami.Warto wspomnieć przy tej okazji, że problemy z wyświetlaczem na początku dystrybucji miał też na przykład iPhone 12 Mini , a nawet pojawiają się one w najnowszych iPhone’ach 13. W wypadku Apple nie wpłynęło to jednak istotnie na sprzedaż urządzeń, co może nie być takie oczywiste w przypadku Google - pozycja korporacji Mountain View na rynku smartfonów jest bowiem na razie nieporównywalnie niższa.Źródło: Gsmarena / fot. tyt. Reddit