AOC Gaming prezentuje dwie myszki i duże słuchawki z mikrofonem

Gamingowe myszki 16k DPI - AOC GM510B i AOC GM530B

AOC może się wam kojarzyć z monitorami, ale firma działa również w kontekście akcesoriów dla graczy (choć oczywiście wciąż jej główną specjalizacją i najstarszym działem są ekrany). AOC Gaming właśnie zaprezentował trzy nowe produkty, w których skład wchodzą myszki gamingowe i słuchawki dla graczy.Część graczy preferuje wyjątkowo lekkie myszki. AOC GM510B ma perforowaną obudowę, co zapewnia zauważalne zredukowanie masy do tylko 58 g (sama bryła urządzenia - bez brania pod uwagę kabla), a przy okazji pozytywnie wpływa na komfort, szczególnie w cieplejsze dni. Jeśli wolicie typowe i cięższe (90,6 g) rozwiązanie, bardziej do gustu przypadnie AOC GM530B z sylikonowymi wstawkami po bokach dla lepszego chwytu. Obie myszki mogą pochwalić się podświetleniem LED RGB, które szczególnie intrygująco prezentuje się w modelu z otworami.