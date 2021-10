Redmi Note 11 oficjalnie zaprezentowany. Nowe standardy średniej półki

Xiaomi nie zawiodło.

Redmi Note 11

Specyfikacja urządzenia jest bardzo solidna. Ekran ma przekątną 6,6 cala, został wykonany w technologii IPS, a jego rozdzielczość to Full HD+. Odświeżanie można regulować pomiędzy częstotliwościami: 50 Hz, 60 Hz lub 90 Hz, a kamera do wideorozmów została ulokowana na centralnie umieszczonej wyspie. Jeśli chodzi o wydajność - Xiaomi postawiło po raz kolejny na rozwiązania firmy MediaTek, w tym wypadku na chipset Dimensity 810 ze zintegrowanym modemem 5G. Pamięć RAM ma 8 GB, a pamięć na pliki 256 GB.



Układ aparatów składa się z trzech jednostek, z czego główna bazuje na 50-megapikselowym sensorze Samsung ISOCELL JN1.



Wbudowany akumulator ma całkiem pokaźną pojemność - 5000 mAh, a do tego obsługuje ładowanie z mocą 33 W, pozwalające napełnić baterię w godzinę.



Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11 Pro+

O ile zwykły Redmi Note 11 nie wyróżnia się niczym szczególnym, jeśli chodzi o obudowę, tak modele Pro wprowadzają już pewien powiew świeżości w gamie. Chodzi przede wszystkim o kształt bryły, który przez płaskie krawędzie i bardziej kwadratowy kształt przypomina iPhone’y 13 albo Oppo Reno 6.





Pod względem wyposażenia, droższe odmiany również są znacznie ciekawsze. Obie wyposażono w 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. Za wydajność odpowiada MediaTek Dimensity 920, który współpracuje z 8 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki. Aparat główny wykonuje zdjęcia o rozdzielczości nawet 108 MP, a w jego centrum znajdziemy sensor Samsung ISOCELL HM2. Dodatkowo, jest też jednostka 8 MP z szerokim kątem i dodatkowa 2 MP, najprawdopodobniej do mierzenia głębi.



Redmi Note 11 Pro i Pro+ mają prawie identyczną specyfikację, a różni je w zasadzie tylko bateria i obsługa różnej mocy ładowania. Pro ma akumulator 5160 mAh z ładowaniem 67W, a Pro+ jest zasilany przez ogniwo mniejsze (4500 mAh), ale za to z błyskawicznym ładowaniem 120 W. Producent obiecuje 100 procent w zaledwie 15 minut!



Warto wspomnieć, że wszystkie modele z linii Redmi Note 11 zostały wyposażone w złącze słuchawkowe 3,5 mm i pracują pod kontrolą Androida 11 z nakładką MIUI 12.5. Modele Pro mają też głośniki skalibrowane przez firmę JBL, wspierające dźwięk Dolby Atmos i certyfikat Hi-Res Audio.





Jeśli chodzi o ceny, prezentują się następująco: Xiaomi Redmi Note 11 w podstawowej wersji kosztuje 1199 juanów (około 750 złotych), Xiaomi Redmi Note 11 Pro startuje od 1599 juanów (około 1000 złotych), a Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ od 1899 juanów (około 1200 złotych).



Urządzenia są na razie dostępne tylko na chińskim rynku, ale europejski (w tym polski) debiut to tylko kwestia czasu.



Zgodnie z planem, Xiaomi zaprezentowało właśnie serię Redmi Note 11. To urządzenia, z którymi wiązane były duże nadzieje i wszystko wskazuje na to, że oczekiwania zostały spełnione. W skład nowej generacji popularnych średniaków wchodzą trzy modele: Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11 Pro+. Wszystkie, tradycyjnie, mają rewelacyjny stosunek wyposażenia do ceny, a dodatkowo, w tym roku Xiaomi postanowiło odświeżyć nieco wzornictwo, które nawiązuje przede wszystkim do tegorocznych iPhone’ów.Modelowi podstawowemu z wyglądu ciągle bliżej jednak do poprzednika - pewne elementy zostały unowocześnione, ale to wciąż typowy dla Xiaomi design. Obudowa została wykonana z tworzywa sztucznego, krawędzie są zaokrąglone, a wyspa aparatów ma wizualnie bardzo podobny układ do tej z