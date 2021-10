Fire TV Stick oficjalnie w Polsce! Udostępniono usługę Fire TV

Nowość od Amazon.

Fire TV Stick 4K Max

Amazon coraz poważniej myśli o polskim rynku. Całkiem niedawno ruszyła usługa Amazon Prime w naprawdę świetnej cenie, a teraz użytkownicy z Polski będą mogli korzystać również z urządzeń i usług Fire TV. Do dyspozycji otrzymujemy międzynarodowe wersje Fire TV Stick 4K Max, sprzętu o największej mocy do przesyłania strumieniowego oraz Fire TV Stick, przeznaczonego do streamingu w wysokiej rozdzielczości Full HD.Warto pamiętać, że do obu typów odtwarzaczy multimedialnych dołączony jest pilot Alexa Voice Remote, z przeznaczonymi przyciskami zasilania oraz głośności do sterowania kompatybilnym odbiornikiem. Interfejs użytkownika Fire TV jest dostępny w język polskim, a sterowanie głosowe Alexa jest zoptymalizowane wyłącznie dla języka angielskiego.Międzynarodowa wersja Fire TV Stick 4K Max jest wyposażona w nowy, czterordzeniowy procesor 1,8 GHz i 2 GB pamięci RAM. To pierwsze urządzenie Fire TV, które oferuje obsługę Wi-Fi 6, co oznacza szybsze przesyłanie strumieniowe w rozdzielczości 4K, nawet gdy wiele urządzeń podłączonych do sieci Wi-Fi 6 jest aktualnie w użyciu.