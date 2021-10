Tanie gadżety elektroniczne już dziś w Lidlu. Zobacz, co możesz kupić

Najciekawsze propozycje.

Oj dzieje się w polskich supermarketach, dzieje, jeśli chodzi o sprzedaż ciekawej elektroniki w często kuszących cenach. Tym razem w nasze ręce wpadły dwie gazetki z Lidla. W pierwszej znaleźliśmy kilka akcesoriów dostępnych w sklepach już od dziś, a w drugiej garść gadżetów, które trafią do oferty w przyszłym tygodniu. Oto najciekawsze produkty.Już dziś w koszach w Lidlu znaleźć będzie można interesujący samochodowy oczyszczacz powietrza marki OSRAM. Wyceniony na 99 złotych sprzęt ma oferować przepływ powietrza na poziomie 3,5 m/3 na godzinę, działać co najmniej 2000 godzin oraz zabijać wirusy i bakterie za pomocą światła UV. Hm... Sprzęt mocowany jest magnetycznie do otworów wentylacyjnych.

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaDrugi z gadżetów to reflektor roboczy LED o mocy 10 W. Bardzo polecam go osobom lubiącym majsterkować w garażu przy swoim samochodzie. Strumień świetlny 1000 LM, aluminiowa obudowa i opcja montażu na ścianie lub statywie są jego sporymi zaletami. Cena to 59,90 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaOd 30.10 do sprzedaży trafi wkrętak akumulatorowy Parkside z 6 bitami. Regulowany bieg w lewo i prawo oraz zintegrowany akumulator litowo-jonowy. Sprzęt tej marki wyprzedaje się w Lidlu dosłownie od ręki, więc warto wstać wcześnie rano. Mam wiertarko-wkrętarkę udarową tej marki i pozytywnie mnie zaskoczyła.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaOd czwartku, 4.11 w Lidlu pojawi się też budzik cyfrowy ze stacją ładowania Qi 10 W marki Silvercrest. Cena to tylko 99 złotych - warto się zainteresować. W tym samym dniu w sklepach dostępne będą powerbanki Tronic o pojemności 10 000 mAh z szybkim ładowaniem Quick Charge 3.0 i PD 3.0, w cenie 49,99 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaInnym ciekawym gadżetem będzie lampa sufitowa LED z głośnikiem Bluetooth. Serio, serio. Wyceniona na 169 złotych sprzedawana będzie w zestawie z pilotem zdalnego sterowania oświetleniem oraz muzyką. Dodatkowym atutem ma być funkcja automatycznego wyłączania światła po 30 minutach.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaUdanych łowów.Źródło: Lidl