Polska Policja przejęła podrobione akcesoria elektroniczne Sony i Apple. Uważajcie na podejrzane oferty

Sprzedawano je także w sieci.

Komenda Miejskiej Policji w Koszalinie, a konkretnie policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą, pochwalili się sukcesem w walce z osobami wprowadzającymi do obrotu podróbki akcesoriów elektronicznych znanych firm. Podczas jednego z nalotów zabezpieczono sprzęt o wartości ponad 140 tysięcy złotych. Jego właścicielowi grozi długa odsiadka.Funkcjonariusze z Wydziału PG sprawdzili jeden z punktów handlowych na terenie Koszalina. Punkt ten prowadził sprzedaż stacjonarną oraz internetową akcesoriów elektronicznych. Okazało się, że produkty w ofercie oznaczone zastrzeżonymi znakami były podrobione, a sprzedawano je jako oryginalne.

"Zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej za wprowadzanie do obrotu przedmiotów z zastrzeżonymi i podrobionymi znakami towarowymi grozi do 2 lat pozbawienia wolności, jednak w przypadku gdy sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5"

Czytaj także:

Podrobione kontrolery do PlayStation 4. | Źródło: KMP KoszalinPolicjanci zabezpieczyli ponad 500 sztuk podrabianych słuchawek, ładowarek oraz kontrolerów. Na zdjęciach udostępnionych przez KMP Koszalin widać podróbki słuchawek Apple i kontrolerów do konsol PlayStation.- przypominają policjanciPodrobione akcesoria Apple - słuchawki AirPods, EarPods oraz przewody. | Źródło: KMP Koszalin35-latek wkrótce usłyszy zarzuty.Jeśli robiłeś ostatnio zakupy na Allegro, upewnij się, że nie kupiłeś podróbek...