Flagowy smartfon Motoroli ze Snapdragonem 888 coraz bliżej

Źródło: Unsplash / Alp Duran

Zdecydowanie najważniejszą informacją we wspomnianym przecieku jest ta o procesorze. Motorola Moto G200 ma być bowiem napędzana najwydajniejszym w tym roku, ośmiordzeniowym procesorem Qualcomm Snapdragon 888, znanym z większości ostatnich flagowców. Byłby to sensowny krok, biorąc pod uwagę, że poprzednik, czyli model G100 posiadał chipset Snapdragon 870. Oznaczałoby to tym samym, że Motorola powróci do konkurowania z najlepszymi graczami na rynku.Dowiedzieliśmy się też co nieco o aparacie Motoroli G200. Zgodnie z tym, co podaje źródło, będzie on składał się z jednostki głównej 108 MP opartej o sensor Samsung S5KHM2, dodatkowej szerokokątnej 13 MP (sensor Hynix Hi-1336) z obsługą trybu makro i trzeciej 2 MP do mierzenia głębi.Z nieco gorszych informacji, wspomniano też o oprogramowaniu, które w momencie premiery ma bazować na Androidzie 11. Oznacza to, że aktualizacja do 12 (bo taką na pewno dostanie) zostanie udostępniona dopiero później.Źródło: TechnikNews / fot. tyt. własne