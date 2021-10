Procesory Intel Core 12. generacji zaprezentowane. Oficjalne polskie ceny

Doczekaliśmy się.

Premiera procesorów Intel 12. generacji

Intel Core i9-12900K - 16 rdzeni/24 wątki - 8 rdzeni Performance, 8 rdzeni Efficient

- 16 rdzeni/24 wątki - 8 rdzeni Performance, 8 rdzeni Efficient Intel Core i7-12700K - 12 rdzeni/20 wątków - 8x Performance, 4x Efficient

- 12 rdzeni/20 wątków - 8x Performance, 4x Efficient Intel Core i5-12600K - 10 rdzeni/16 wątków - 6x Performance, 4x Efficient



Intel chwali się największymi zmianami w architekturze swoich procesorów od dekady. | Źródło: Intel

Procesory Intel Alder Lake - wydajność

Doczekaliśmy się. Po wielu miesiącach spekulacji i kilku tygodniach obfitujących w plotki i przecieki, dziś zaprezentowano najnowsze procesory Intel Alder Lake, czyli Intel 12. generacji. Intel przybliżył szczegóły dotyczące nowej architektury oraz podał ceny układów, które już 4 listopada bieżącego roku trafią do sklepów.Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że w procesorach Intel Alder Lake wykorzystano rdzenie Performance oraz Efficient, doskonale współpracujące z systemem Thread Director obecnym w Windows 11. Wygląda na to, że może pojawić się mocny argument za przesiadką na nowsze oprogramowanie.Procesory Intel Alder Lake wykorzystują proces technologiczny Intel 7, będący rozwinięciem litografii 10 nm. Dziś zapowiedziano rychły debiut procesorów Intel Core i9-12900K, Intel Core i7-12700K oraz Intel Core i5-12600K. Jeśli chodzi o rozkład rdzeni, przedstawia się on następująco:Wszystkie powyższe układy mają zintegrowane układy graficzne Xe znane z procesorów Intel Core 11. generacji. W sklepach pojawią się warianty z oznaczeniem KF, pozbawione zintegrowanego GPU.Procesory wspierają interfejs PCIe 5.0 (max 16 linii) oraz pamięci RAM DDR5 dzięki kontrolerowi 4800 MT/s. Mamy tu do czynienia z magistralą DMI 4.0 oraz obsługą max 28 linii PCIe 4.0, obsługą Thunderbolt 4, Intel Killer Wi-Fi 6E oraz USB 3.2 Gen2x2.Intel obiecuje, że rdzenie Efficient (mniej wydajne) legitymują się wydajnością jednowątkową o 1% wyższą od tej, zapewnianej przez układy Intel Core 10. generacji. W przypadku rdzeni Performance wydajność ma być większa o zawrotne 28%.Wzrost wydajności w grach ma być ogromny - nie tylko jeśli chodzi o 11. generację procesorów Intel, ale także względem rozwiązań konkurencji. | Źródło: Intel