Nowy C25Y debiutuje w Polsce. Aparat 50 MP i ogromna bateria za grosze

Ciekawa propozycja dla oszczędnych.

Dwa wyróżniki: bateria i aparat

W wyposażeniu C25Y przykuwa uwagę przede wszystkim spora bateria o pojemności 5000 mAh, która przy względnie mało energochłonnych podzespołach powinna dawać naprawdę solidny czas pracy na jednym ładowaniu. W komplecie znajdziemy ładowarkę o mocy 18 W.



Oprócz tego, całkiem ciekawie prezentuje się specyfikacja aparatu, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że mówimy o urządzeniu z niższej półki cenowej. Układ składa się z trzech podjednostek: głównej 50 MP z sensorem Samsunga i optyką f/1,8, 2 MP do portretów (f/2,4) i aparatem do zdjęć makro, również 2 MP (f/2,4).



Realme C25Y dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: niebieskim i szarym.



Producent wycenił C25Y na 799 zł. Smartfon można już zamawiać w sklepach internetowych.



Nie wszyscy potrzebują smartfona z wyśrubowaną specyfikacją i pakietem najnowszych gadżetów. Jest duże grono klientów, dla których wynik w benchmarkach, obecność skanera linii papilarnych w ekranie, czy teleobiektywu, nie ma zupełnie znaczenia i chcą po prostu smartfon, który działa i nie kosztuje majątku. Dokładnie dla tej grupy docelowej Realme kieruje model C25Y, który właśnie zadebiutował na polskim rynku.Urządzenie cechuje się specyfikacją, która będzie w stanie zaspokoić każdego mało wymagającego użytkownika. Wyświetlacz ma przekątną 6,5 cala, rozdzielczość HD+ (1600×720) i jest wykonany w technologii IPS. Pod obudową znajdziemy procesor Unisoc Tiger T618 z grafiką ARM Mali-G52, który producent nazywa “potężnym”, jednak w rzeczywistości to bardzo podstawowa jednostka wykonana w technologii 12 nm. Niemniej, powinna wystarczyć do prostych, codziennych czynności. Warto zauważyć, że europejski wariant modelu jest wyposażony w mocniejszy chip, niż ten dostępny w Azji (UniSoc T610). Pamięć RAM ma pojemność 4 GB, a pamięć magazynowa 128 GB.Aparat do selfie ulokowano w niewielkim wycięciu na górnej krawędzi ekranu. Może wykonywać fotografie z maksymalną rozdzielczością 8 MP, a jego obiektyw ma przesłonę f/2,0.