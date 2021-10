MateView GT 27” - nowy monitor gamingowy od Huawei. W przedsprzedaży smartwatch gratis

Huawei rozszerza ofertę monitorów dla graczy.

Laptop MateBook 14s to nie jedyna dzisiejsza nowość od Huawei. Chińska marka poinformowała, że wprowadza do sprzedaży w Polsce nowy monitor dedykowany graczom –Urządzenie charakteryzuje się 27-calowym zakrzywionym ekranem 2K z wysoką częstotliwością odświeżania na poziomie aż 165 Hz.

Foto: Huawei

MateView GT 27” zapewnia regulację wysokości do 110 mm i kąta nachylenia w zakresie od 5 stopni do przodu do 20 stopni do tyłu. Monitor można również zamontować na ścianie po zdjęciu wspornika. Urządzenie oferuje też uniwersalny wybór portów: port HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4, dzięki którym można podłączyć konsole lub komputer oraz port USB-C do zasilania.