MateBook 14s - nowy laptop Huawei trafia na polski rynek

Wystarczy odcisk palca.

MateBook 14s - cena

Huawei MateBook 14s - specyfikacja

Huawei rozszerzył swoje portfolio laptopów , wprowadzając do sprzedaży nowy model –. Producent podkreśla, że urządzenie zapewnia wydajność gwarantowaną przez procesor Intel Core 11. generacji z serii H, a ultrasmukła i lekka obudowa oraz dotykowy ekran FullView 2,5K podnoszą komfort mobilnej pracy.MateBook 14s jest już dostępny w przedsprzedaży – do 14 listopada można go zamówić w zestawie ze smartwatchem Huawei Watch 3 Active.Rekomendowana cena MateBook 14s w konfiguracji z procesorem Intel Core i7, pamięcią operacyjną 16 GB oraz pamięcią wewnętrzną o pojemności 1 TB to. Na polskim rynku dostępny jest też MateBook 14s w konfiguracji z procesorem Intel Core i5, pamięcią operacyjną 16 GB oraz pamięcią wewnętrzną 512 GB w cenieoraz w MateBook 14s w konfiguracji z procesorem Intel Core i5, pamięcią operacyjną 8 GB oraz pamięcią wewnętrzną 512 GB. Rekomendowana cena tego wariantu toKlienci, którzy kupią MateBook 14s, będą mogli skorzystać też z oferty serwisowej przygotowanej przez Huawei, również po zakończeniu oferty przedsprzedaży. W jej skład wchodzi gwarancja na urządzenie wydłużona do trzech lat, pod warunkiem zakupu laptopa przed 30 stycznia 2022, bezpłatna usługa door-to-door, bezpłatna reinstalacja systemu Windows (dwukrotnie w ciągu trzech lat) oraz wymiana baterii laptopa za 199 zł.Huawei MateBook 14s jest napędzany przez procesor Intel Core 11-tej generacji z serii H (i7 lub i5 w zależności od konfiguracji), wspierany przez 16 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej oraz pamięć wewnętrzną o pojemności 1 TB lub 512 GB. Na pokładzie znajdziemy też zintegrowaną kartą graficzną Intel Iris X.Notebook mieści baterię o pojemności 60 Wh, dzięki czemu urządzenie może pracować nawet przez 11 godzin. Nowy laptop obsługuje też technologię szybkiego ładowania 90 W – użytkownik może naładować baterię urządzenia w ciągu 90 minut. Kieszonkowa ładowarka urządzenia obsługuje uniwersalny port USB-C, dzięki czemu można nią naładować również inne urządzenia wyposażone w ten port.Nowy laptop Huawei wyposażony jest w dotykowy ekran 2,5K FullView o przekątnej 14,2 cala i rozdzielczości 2520 x 1680. Gwarantuje to wysoka jasność ekranu na poziomie 400 nitów, 100% wskaźnik odwzorowywania palety kolorów sRGB oraz obsługa 10-bitowej głębi obrazu. Wyświetlacz MateBook 14s obsługuje częstotliwość odświeżania do 90 Hz. Dodatkowo w laptopie zastosowano zaawansowaną technologię ochrony wzroku, która redukuje niebieskie światło emitowane przez wyświetlacz oraz eliminuje migotanie obrazu. Skuteczność tej technologii została potwierdzona przez dwa certyfikaty TÜV Rheinland.Urządzenie waży 1,43 kg, a szerokość obudowy laptopa w najszerszym miejscu wynosi 16,7 mm. MateBook 14s jest dostępny na polskim rynku w dwóch wariantach kolorystycznych: srebrnym (tylko konfiguracja z procesorem Intel Core i7, pamięcią operacyjną 16 GB oraz pamięcią wewnętrzną 1 TB) oraz matowym zielonym (w tym wariancie kolorystycznym dostępne są konfiguracje z procesorem Intel Core i5).Huawei MateBook 14s wyposażony został w cztery głośniki i cztery mikrofony, obsługujące system Huawei Sound. Dzięki dwóm niezależnym głośnikom niskotonowym oraz dwóm wysokotonowym, nowy laptop pozwala cieszyć czystym i mocnym dźwiękiem. MateBook 14s umożliwia szybkie łączenie się z innymi urządzeniami, dzięki wbudowanej w touchpad funkcji Huawei Share. Użytkownik może na przykład wykorzystać tablet Huawei MatePad 11 jako dodatkowy ekran dla laptopa, może też kontrolować smartfon Huawei bezpośrednio na ekranie laptopa i między innymi odbierać połączenia i wiadomości, a także wygodnie i szybko przenosić pliki.Preinstalowany na MateBook 14s system operacyjny to Windows 10 Home, który będzie można zaktualizować do najnowszej wersji systemu – Windows 11 Źródło: Huawei