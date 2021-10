O jakich laptopach marzymy, a jakie kupujemy?

Bez zaskoczenia?

Marzenia przegrywają z portfelem

Większość konsumentów ekscytuje się na co dzień rzeczami drogimi, co nie zawsze idzie w parze z ich decyzjami zakupowymi. Ograniczeniem są najczęściej fundusze, choć nierzadko w grę wchodzi po prostu zdrowy rozsądek. Zamiast używanego Maseratti, o którym marzę, kupiłbym pewnie znacznie tańszego w przyszłym utrzymaniu Forda Pumę ST. Podobnie jest z wyborami dotyczącymi elektroniki.Polska firma Hyperbook, sprzedająca laptopy z możliwością wybrania podzespołów przed ich zakupem, podzieliła się z nami interesującymi, choć niezbyt zaskakującymi danymi. Te związane są z tym, jakie notebooki kupują najchętniej Polacy, a jakie budzą ich największe emocje. O ile najczęściej komentowany i testowany jest model Hyperbook GTR, który w najtańszej konfiguracji kosztuje 12 tysięcy złotych (blisko 30 tysięcy w najdroższej), to sprzedaż "ciągną" inne urządzenia.Czytając ostatnie doniesienia w sieci można by odnieść wrażenie, że procesory AMD stały się popularniejszym wyborem także w świecie laptopów. W przypadku sprzętu Hyperbook nie ma to zastosowania. Najlepiej sprzedają się notebooki z procesorami Intel Core i7-11800H oraz Core i5-11400H. Na dalszych miejscach znalazły się propozycje z układami AMD Ryzen 4000 i 5000.Najchętniej wybierana karta graficzna? Wcale nie potwory pokroju NVIDIA GeForce RTX 3080 lub RTX 3070. Królem sprzedaży są konfiguracje z całkiem dobrze wycenianym RTX 3060 (bez Ti). Jest to popularniejszy wybór od tańszych i mniej wydajnych RTX 3050 i RTX 3050 Ti. Nie można zatem powiedzieć, że kluczową jest zawsze jak najniższa cena.