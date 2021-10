Honor 50 i Honor 50 Lite w Europie. Ceny nie tak niskie, jak można było oczekiwać

Źródło: Honor

Honor 50 Lite

Źródło: Honor



Model 50 Lite, jak sama nazwa wskazuje, jest urządzeniem nieco słabiej wyposażonym, ale też tańszym. Jego wyświetlacz ma taką samą przekątną i rozdzielczość jak zwykły Honor 50, jednak jest wykonany w technologii IPS LCD, a nie AMOLED, a częstotliwość odświeżania jest standardowa.



Moc obliczeniową generuje Qualcomm Snapdragon 662, a pamięć RAM może mieć 6 lub 8 GB pojemności. Na pliki wygospodarowano 128 GB. Układ aparatów to: główny 64 MP (f/1.9), szerokokątny 8 MP (f/2.4), 2 MP do zdjęć makro (f/2.4) i dodatkowa jednostka 2 MP do mierzenia głębi. Akumulator jest ten sam, co w droższym modelu, czyli 4300 mAh z szybkim ładowaniem 66 W.



Cena 50 Lite w Europie to 299 euro, czyli w przeliczeniu niecałe 1380 złotych.



Warto zaznaczyć, że oba modele pracują pod kontrolą Androida 11 z interfejsem Magic UI 4.2 i kompletnym pakietem usług Google.



Tak jak wspomniałem na początku, nie wiemy jeszcze, czy smartfony pojawią się w oficjalnej polskiej dystrybucji. Zważając jednak na wcześniejszą popularność marki Honor w naszym kraju, można założyć, że Chińczycy o nas nie zapomną.



Źródło: Honor / fot. tyt. Honor





Urządzenie jest wyposażone w procesor Snapdragon 778G z modułem 5G, który został wykonany w 6 nm procesie technologicznym. Pamięć RAM w podstawowej wersji ma pojemność 6 GB (jest też odmiana 8 GB), a pamięć na pliki - 128 GB lub 256 GB. Honor 50 jest wyposażony w 6,57-calowy ekran Full HD+ wykonany w technologii AMOLED z odświeżaniem do 120 Hz i delikatnie zagiętymi krawędziami. Wbudowana bateria ma pojemność 4300 mAh, a maksymalna moc ładowania to 66 W, co przekłada się na możliwość uzupełnienia energii do 70 procent w 20 minut.Honor 50 raczej nie został stworzony dla fanów mobilnej fotografii. Żadna z wersji smartfona nie posiada bowiem optycznej stabilizacji obrazu, ani modnego ostatnio teleobiektywu. Urządzenie jest jednak uzbrojone w teoretycznie niezły, poczwórny aparat: 108 MP (f/1.9), 8 MP (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym, 2 MP (f/2.4) do zdjęć makro i 2 MP (f/2.4) do efektu bokeh. Na froncie znajdziemy 32-megapikselową jednostkę do selfie i wideorozmów.Podstawowa konfiguracja (6 GB / 128 GB) została wyceniona na 529 euro, czyli około 2430 złotych, podczas gdy za model z 8 GB RAM i 256 GB na pliki trzeba zapłacić w Europie 599 euro (około 2800 zł).