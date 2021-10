Masz problem ze sprzętem Xiaomi? Producent uruchamia bezpłatną infolinię serwisową

Polska infolinia serwisowa.

Xiaomi Polska - jak się skontaktować?

+48 800 111 332

service.pl(@)xiaomi.com

Usterki zdarzają się praktycznie każdemu producentowi elektroniki. O tym czy klient następnym razem sięgnie po sprzęt tej samej marki decyduje często wsparcie serwisowe i obsługa posprzedażowa. Nabywcy urządzeń Xiaomi będą teraz mogli szybko rozwiązać swoje problemy i otrzymać wsparcie za pośrednictwem infolinii serwisowej.Polski oddział Xiaomi poinformował, że od 25 października 2021 roku działa infolinia serwisowa specjalnie dla polskich użytkowników. Infolinia będzie działać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, pracownicy będą również odbierać pytania zadawane e-mailem. Co ważne, usługa jest bezpłatna.Aby porozmawiać na temat produktu, zgłosić usterkę lub zapytać o pomoc wystarczy zadzwonić pod specjalny numer. Alternatywną drogą kontaktu jest poczta elektroniczna.Usługa jest dostępna pod numerem i e-mailem:Producent podkreśla, że nowa forma wsparcia ma przede wszystkim pomagać w rozwiązywaniu problemów polskich użytkowników dotyczących napraw urządzeń, zarówno w ramach gwarancji, jak i po jej upływie. Za jej pośrednictwem można umówić się na serwis sprzętu, sprawdzić status zlecenia lub złożyć reklamację. Co ważne – nie jest to infolinia sprzedażowa.Źródło: Xiaomi