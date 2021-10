Takiego aparatu w smartfonie jeszcze nie było. Sony prezentuje Xperię PRO-I

Nowy król fotografii?

Wszystkie dotychczasowe "Pro", to przy tym amatorka

Solidny flagowiec w ekstremalnej cenie

Źródło: Sony



Bazowo, Xperia PRO-I będzie pracowała na Androidzie 11, jednak zapewne w przygotowaniu jest już update do 12.



Na koniec, trzeba wspomnieć o cenie tego ciekawego modelu. Niestety, jak to zwykle bywa z Sony, jest to z reguły informacja najtrudniejsza do przełknięcia i nie inaczej jest w tym wypadku. Za Xperię PRO-I trzeba będzie bowiem zapłacić 1800 dolarów, czyli ponad 7000 złotych. Sprzedaż ma ruszyć 28 października.



Źródło: Sony / fot. tyt. Sony





Sony dosyć niespodziewanie zaprezentowało zupełnie nowy smartfon, który prawie do samej premiery udało się firmie utrzymać w całkowitej tajemnicy. "Prawie", bo dopiero na dzień przed zapowiedzianym eventem do sieci trafiła spora porcja informacji na jego temat. Nie zmienia to jednak faktu, że w dzisiejszych czasach, brak jakichkolwiek przecieków na co najmniej kilka tygodni przed premierą, to ewenement. Jest to tym bardziej wyjątkowe, że mówimy o innowacyjnym flagowcu, pierwszym smartfonie dostępnym globalnie, który posiada 1-calowy sensor aparatu.Model PRO-I to w pierwszej kolejności kompaktowy aparat, a dopiero na drugim miejscu smartfon. Urządzenie, jak podkreśla sam producent, wynosi fotografię mobilną na zupełnie nowy poziom, a głównym tego powodem ma być obecność 1-calowego sensora. Jest to całkowita nowość, jeśli chodzi o smartfony w skali globalnej - to samo rozwiązanie wykorzystywał jedynie Sharp Aquos R6, dostępny wyłącznie w Japonii. Xperia PRO-I została wyposażona w sensor w dużej części podobny do tego z aparatu Alpha RX100 VII, jednak odpowiednio zoptymalizowany, aby sprawdził się w urządzeniu mobilnym.Obiektyw głównego aparatu to Zeiss Tessar ze zmienną przysłoną (f/2.0 - f/4.0), który ma zapewniać łatwą regulację głębi ostrości i wyraźne fotografie w każdych warunkach. Zdjęcia są wykonywane w rozdzielczości 12 MP, a wielkość pojedynczego piksela to aż 2,4 µm.Przetwarzanie obrazu powierzono procesorowi BIONZ X wspieranemu przez jednostkę pomocniczą LSI, która ma przyspieszać proces i zapewniać jeszcze lepsze odwzorowanie barw. Profesjonaliści docenią fakt, że smartfonem można robić zdjęcia w formacie RAW 12-bit, a na obudowie umieszczono fizyczny spust migawki.Aparat główny jest wspierany przez dodatkowe oczko 12 MP z szerokokątnym obiektywem o polu widzenia 124° oraz trzeci aparat z teleobiektywem 12 MP i optyczną stabilizacją.W materiałach promocyjnych Sony przedstawia Xperię PRO-I jako profesjonalne narzędzie do szeroko pojętej fotografii i patrząc na powyższą specyfikację aparatów, trudno żeby było inaczej - efekty muszą być. Czy będzie to najlepszy fotograficzny smartfon na rynku? Z werdyktem trzeba poczekać dopóki zdjęcia nie zostaną porównane z konkurencją, w końcu na przykład takiteż ma się czym pochwalić.Xperia PRO-I to nie tylko aparat. Sony nie zaniedbało także pozostałych elementów specyfikacji. Jej podstawę stanowi 6,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości 3840 x 1644 pikseli, proporcjach 21:9 i odświeżaniu 120 Hz. Ostrość obrazu, jak przystało na japońskiego producenta, jest ponadprzeciętna, bo zagęszczenie pikseli to aż 643 punktów na cal. Za wydajność odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 888 (bez “plusa”), a renderowanie grafiki napędza chip Adreno 660. Nie zawodzi też zaplecze pamięciowe - 512 GB pamięci magazynowej UFS 3.1 oraz 12 GB pamięci LPDDR5 RAM. Wbudowane ogniwo ma pojemność 4500 mAh i wspiera () szybkie ładowanie 30 W.