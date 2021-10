Wyprzedaż elektroniki w Netto już 28.10.2021. Lista produktów

Gadżety w niskich cenach.

Po Biedronce przyszedł czas na Netto. To właśnie w tej sieci sklepów już od czwartku, 28 października, pojawi się multum interesujących gadżetów w atrakcyjnych cenach. Jeżeli chcecie sprawić sobie tanie akcesoria komputerowe, niedrogie akcesoria do smartfonów, tanie żarówki LED lub inne drobiazgi, zerknijcie na poniższą listę najciekawszych produktów z wyprzedaży elektroniki w Netto.Graczy z pewnością zainteresują myszki komputerowe stylizowane na gamingowego, sprzedawane w cenach 19 złotych i 29 złotych. To podstawowe gryzonie do zabawy - z ładnym podświetleniem, wyglądającą na ergonomiczną obudową i... tyle można o nich powiedzieć. Po sensorze nie spodziewałbym się cudów. Pomysł na myszkę na czarną godzinę?

Źródło: mat. własny z gazetki NettoUczniowie niedawno wrócili do szkół i ich uwagę powinny zwrócić biurowe lampki LED. Droższy wariant kosztuje 39 złotych i wyposażony jest w ładowarkę indukcyjną, pozwalającą ładować smartfony i zegarki oraz organizer na przybory szkolne. Do wyboru dwie temperatury barwowe światła. Ramię jest regulowane. Tańsza lampka ma organizer lub miejsce na smartfon i kosztuje 25 złotych.Źródło: mat. własny z gazetki NettoNa sklepowe półki trafią ciekawe akcesoria do smartfonów. Adapter USB-C do jack 3.5 mm wyceniono na 19 złotych, uchwyt biurkowy Somostel z lustrem (3 kolory) na 29 złotych, a powerbank Maxim o pojemności 10000 mAh na 39 złotych.Źródło: mat. własny z gazetki NettoOsoby korzystające z laptopa w łóżku powinien zainteresować stolik pod laptopa o wymiarach 60x40x27 centymetrów, sprzedawany za 39 złotych. Dzięki niemu unikniesz trzymania notebooka w pościeli i zatykania kratek wentylacyjnych, a co za tym idzie przegrzewania się jego podzespołów.Źródło: mat. własny z gazetki NettoWyprzedaż taniej elektroniki w Netto to także doskonały moment na uzupełnienie zapasów żarówek w domu. Do sprzedaży trafią żarówki systemów GU10, E14 oraz E27, w różnych wariantach mocowych. Każdy model kosztuje tylko 5 złotych.Źródło: mat. własny z gazetki NettoNa miłośników imprez oraz karaoke czeka głośnik Bluetooth o mocy 10 W z mikrofonem. Z rozłożoną rączką ma wymiary 26 x 21 x 84 cm. Nie podano jego marki, ani też szczegółowych danych. Wiemy, że ma wbudowane radio FM, tryb karaoke oraz kosztuje 119 złotych.Źródło: mat. własny z gazetki NettoCo poza tym? Niszczarka Tracer Razor 2 za 79 złotych, listwa zasilająca Tracer za 29 złotych oraz przewód USB-C za 15 złotych.Sprzedaż potrwa aż do wyczerpania zapasów. Udanych łowów.Źródło: Netto