Najlepsza karta do kopania kryptowalut od NVIDIA trafiła do sprzedaży

NVIDIA CMP 170HX - najlepsza karta do kryptowalut?

Karty graficzne i kryptowaluty... Ech, pamiętacie jeszcze czasy, gdy karty graficzne dało się kupić w cenie zbliżonej do sugerowanej? Kiedy komputer stacjonarny do grania w 144 klatkach na sekundę nie musiał kosztować majątku? Te czasy mają wrócić, ale prognozy co do tego, kiedy to nastąpi, nie są jednoznaczne. Debiut dedykowanych wydobyciu kryptowalut kart NVIDIA CMP (Cryptocurrency Mining Processor) wcale nie poprawił sytuacji na rynku układów konsumenckich, ale producent nie ustaje w swoich wysiłkach. Do sprzedaży trafił właśnie prawdziwy potwór o nazwie Nvidia CMP 170HX.Nvidia CMP 170HX to karta graficzna stworzona wyłącznie z myślą o kopaniu kryptowalut. Pozbawiona jakichkolwiek wyjść graficznych konstrukcja pojawiła się w ofercie sklepu Vipera w Dubaju. Sprzedawca twierdzi, że ma na stanie aż 854 egzemplarze kart, każdą w cenie 4435 dolarów, czyli ok. 17500 złotych. Co potrafi rzeczone urządzenie?Nvidia CMP 170HX zasilana jest poprzez pojedyncze złącze 8-pin i legitymuje się TDP na poziomie 250 W. To niewiele, biorąc pod uwagę, że przy wydobyciu Ethereum karta osiąga wydajność na poziomie 164 MH/s. Dla porównania, zoptymalizowany pod kątem wydobycia GeForce RTX 3080 przy zużyciu energii na poziomie 250 W kopie z wydajnością ok. 100 MH/s. Oczywiście RTX 3080 jest znacznie tańszy.Najwydajniejsza karta dla "górników" od NVIDIA wykorzystuje rdzeń GA100 z 4480 rdzeniami CUDA oraz 8 GB pamięci VRAM HBM2e. Wytworzona przy użyciu procesu technologicznego 7 nm ma 4480 jednostek cieniujących, 280 teksturujących oraz 128 ROP. GPU działa z taktowaniem 1140 MHz (1410 MHz Boost), a pamięci pracują z częstotliwością 1458 MHz.Czy nowość będzie cieszyła się zainteresowaniem wśród kopaczy kryptowalut? Wśród zwykłych konsumentów zapewne nie. Co się tyczy "profesjonalistów", niechaj za odpowiedź posłuży poniższy wpis.Mówi się, że ceny GPU spadną w momencie, gdy Ethereum przejdzie z proof of work (POW) na proof of stake (POS). Niestety, nie podano żadnej konkretnej daty zakończenia tranzycji, choć mówi się o 2022 roku. Wiele jednak wskazuje na to, że nie wpłynie to na spadek cen kart graficznych. Dlaczego? Powód jest prozaiczny: za pomocą GPU można wydobywać inne popularne kryptowaluty, m.in. Ravencoin.Źródło: Vipera Tech