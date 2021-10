Niedobory PS5 i Xbox Series X potrwają do 2023 roku. Tak twierdzi szef Intela

Na opcję zakupu konsol jeszcze trochę poczekacie

Źródło: Intel

Jeszcze ponad rok mają potrwać problemy z dostępnością kart graficznych i konsol nowej generacji. Tak przynajmniej wynika ze słów dyrektora generalnego firmy Intel. Powodem takiego stanu rzeczy mają być nieustające niedobory półprzewodników, które są niezbędne do produkcji urządzeń.Na początku miesiąca informowaliśmy Was o prognozach Phila Spencera, szefa marki Xbox. Stwierdził on, że powszechnej dostępności konsol doczekamy się jeszcze w 2022 roku . Sytuacja na świecie dynamicznie się jednak zmienia i tak naprawdę mało kto jest w stanie przewidzieć, co będzie się działo za kilka miesięcy. Dlatego też część osób snuje nieco bardziej sceptyczne teorie.Pat Gelsinger, dyrektor generalny firmy Intel, odbył rozmowę z redakcją CNBC . Skupił się w niej głównie na wynikach finansowych spółki, lecz nie zabrakło odniesień do szeroko pojętej branży technologicznej. Mężczyzna wyraził chociażby swój niepokój związany z niedoborem półprzewodników niezbędnych do produkcji kart graficznych czy konsol PlayStation 5 i Xbox Series X.Jak stwierdził: „Znajdujemy się obecnie w najgorszym kwartale. Co każdy następny kwartał będziemy coraz lepsi jeśli chodzi o wyrównywanie popytu i podaży.”. Cóż – trudno o bardziej negatywny scenariusz. Jeśli się on potwierdzi, to raczej nie ma co liczyć na bezproblemową możliwość zakupu GPU, CPU czy konsol.Oczywiście wszystko może ulec zmianie, ale raczej nie ma sensu pałać zbytnim optymizmem. Pozostaje oczekiwać na rozwój sytuacji i wypatrywać dostępność wymarzonych urządzeń.