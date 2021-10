Razer wchodzi na rynek podzespołów. Zasilacze, chłodzenia AiO i wentylatory

Chłodzenie cieczą typu AiO Razer Hanbo / Foto: Razer

Zasilacze Razer Katana z certyfikatem 80 Plus Platinium

Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie - "Wykorzystano w nim najnowocześniejsze rozwiązania, zapewniające maksymalną wydajność chłodzenia procesorów. (…) Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji wlotu pompy, która zapewnia cichą pracę i większą niezawodność, chłodzenie cieczą gwarantuje niezawodną wydajność w grach. Razer Hanbo jednocześnie wzbogacono o konfigurowalne i adresowalne oświetlenie RGB."W gamingowych mocnych maszynach bardzo ważne jest odpowiednie doprowadzenie energii elektrycznej do komponentów. Razer zaprezentował też zasilacze ATX z serii Katana, które spełniają rygorystyczną normę sprawności 80 Plus Platinium. Niezależnie od tego, jakiego gamingowego potwora chcecie złożyć, na pewno nie zabraknie mocy. Firma zapowiedziała, że dostępne będą warianty od 750 do 1200 W (nie bawią się w niewielkie moce), a także edycja 1600 W, ale już z certyfikatem 80 Plus Titanium.