Od poniedziałku w Biedronce tania elektronika, później gadżety do samochodu

Fajne tech produkty z Biedronki.

Dobre wieści. Już jutro, 25 października, do oferty sieci sklepów Biedronka trafi garść interesujących gadżetów. Oprócz elektroniki w popularnych dyskontach będzie można kupić także niedrogie akcesoria samochodowe oraz dla majsterkowiczów. Oto lista produktów dostępnych w sprzedaży stacjonarnej w wybranych sklepach.Do oferty Biedronki po raz kolejny zawitają popularne produkty marki Hykker. Tym razem będą to radio kuchenne oraz stacja pogody, wycenione na 89,90 złotych. Radio kuchenne wyposażono w wyświetlacz LCD, pamięć 20 stacji oraz alarm. Stacja pogody mierzy temperaturę wewnątrz i na zewnątrz oraz wilgotność powietrza, a także prezentuje pogodę w atrakcyjny graficznie sposób.

Źródło: mat. własny



Produkty dla kierowców i majsterkowiczów w Biedronce - 28.10.2021

Spora część produktów widocznych w nowej gazetce będzie dostępna nieco później - od 28 października. Na kierowców czeka prostownik z mikroprocesorem 4 A do akumulatorów. Dzięki niemu można przywrócić do życia rozładowany akumulator. To doskonała propozycja nie tylko dla kierowców samochodów, ale też motocykli, którzy to często wyjmują akumulator z pojazdu na sezon zimowy, by później przed sezonem go naładować.