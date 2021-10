15 fajnych gadżetów z szybką dostawą z AliExpress

Polecane gadżety z AliExpress.

1. Zestaw wentylatorów RGB Darkflash DR12 Pro z kontrolerem

2. Myszka bezprzewodowa z akumulatorem i podświetleniem RGB

3. Dongle Bluetooth 5.0 na USB

4. Karta micro SD SanDisk z mini czytnikiem na USB

5. Zegarek Amazfit Neo Smart - jak Casio F-91W

6. Smart gniazdko kompatybilne z Asystentem Google

7. Zestaw mikrofon ze stojakiem, koszykiem, osłoną i ringiem LED

8. Selfie stick z tripodem i innymi akcesoriami Telesin 6 w 1

9. Lampa LED RGB Ulanzi VL49

10. Dobrej jakości mikrofon krawatowy Boya By-M1

11. Kompaktowy głośnik bezprzewodowy Bluetooth Mifa F10, wodoodporny

12. Smartwatch Amazfit Bip S Lite - różne kolory

13. Słuchawki TWS Baseus WM01 - dobre recenzje

14. Selfie ring - różne rodzaje

15. Przewód USB z kilkoma końcówkami - różne długości od 6 cm

Wiele osób rezygnuje z zakupów na AliExpress z prostej przyczyny: niektórzy po prostu nie lubią czekać miesiąc lub więcej na dostawę zakupionych w Chinach przedmiotów. Od dłuższego czasu nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić gadżety na AliExpress z opcją 3- lub 7-dniowej dostawy. Dziś wyszukaliśmy dla Was garść wysoko ocenianych produktów z szybką dostawą z AliExpress.Jeśli w dzisiejszym zestawieniu nie znajdziesz niczego dla siebie, na dole wpisu zamieściliśmy odnośniki do wszystkich wcześniejszych wpisów z naszej coniedzielnej serii.jeśli postanowisz sobie coś kupić na AliExpress, do ceny niektórych produktów należało będzie doliczyć VAT. Podatek zostanie dodany po włożeniu produktów do koszyka i przed finalizacją zamówienia. Cena może wzrosnąć nawet o 23%. Ceny podajemy przed doliczeniem dodatkowej opłaty - często da się jej uniknąć, zamawiając towar z magazynu w Europie lub z odpowiednią opcją wysyłki.Każda pora roku jest dobra na to, aby schłodzić wnętrze obudowy swojego komputera stacjonarnego i obniżyć temperatury pracy podzespołów w niej zamkniętych. Można to zrobić ze stylem, montując w niej wentylatory z podświetleniem RGB. Ten komplecik jest rozsądnie wyceniony i współpracuje z popularnymi systemami oświetlenia, stosowanymi w płytach głównych różnych producentów.Niedroga, akumulatorowa myszka bezprzewodowa. Obecność modułu Bluetooth i Wi-Fi (dongle w zestawie), pozwala jej nawiązać łączność z komputerami z systemami Windows, macOS, iOS oraz Android.Nie masz modułu Bluetooth w komputerze? Zmień to w trymiga za sprawą tego oto niedrogiego akcesorium. Dongle zapewni łączność Bluetooth 5.0 i pozwoli sparować z komputerem kontroler z Xboksa, słuchawki, myszkę i inne urządzenia wykorzystujące ten standard.Kart micro SD nigdy za wiele. Stosuje się je powszechnie w smartfonach, wideorejestratorach samochodowych, kamerkach sportowych, aparatach i innych urządzeniach mobilnych. Tu w zestawie otrzymasz dodatkowo czytnik kart micro SD, który można podłączyć do portu USB-A w komputerze.Prosty, ale bardzo ładny i dobrze wykonany zegarek, w stylu z lat 90' XX wieku. Do wyboru trzy kolory. Zdradzę Wam sekret: czerwony prezentuje się rewelacyjnie zarówno na dużym i małym, męskim i damskim nadgarstku. Serio. Czas pracy na baterii to nawet 28 dni. Sprzęt jest wodoodporny, monitoruje tętno i jakość snu.Chcesz móc kontrolować zdalnie urządzenia podłączone do gniazdek w domu za pośrednictwem Asystenta Google? Takie gniazdko Ci to umożliwi, pozwalając włączyć i włączyć zasilanie płynące do danego sprzętu. To praktyczne zwłaszcza w sytuacji, gdy chcesz aktywować jakiś sprzęt przed powrotem do domu lub... wyłączyć po wyjściu z domu, jeśli zapomniałeś tego zrobić.Poszukujesz dobrej jakości mikrofonu komputerowego, który nie kosztuje majątku? Oto on. Da się go zamocować do półki w taki sposób, aby nie zajmował miejsca na biurku. W zestawie jest osłona przeciw zgłoskom wybuchowym, a nawet selfie ring, jeśli planujesz nagrywki rejestrowane swoim smartfonem.Selfie ring z tripodem to świetny gadżet, przydatny w trakcie urlopu absolutnie każdemu, kto lubi dokumentować swoje wyjazdy za pomocą smartfonu.Zarówno ambitni amatorzy fotografii, jak i profesjonaliści do swoich kompozycji zdjęciowych wykorzystują grę światłem. Taka lampa RGB pozwoli dostosować jego barwę do bieżących potrzeb. Może również zapewnić ambientowe oświetlenie pokoju - ogranicza Cię w zasadzie jedynie Twoja kreatywność.Dobrej jakości, niedrogi mikrofon krawatowy. Przydatny zwłaszcza vlogerom, ale także fotografom.Praktyczny, niewielki głośnik Bluetooth, który za pomocą karabińczyka zamocujesz na przykład do szlufki w plecaku. Jest zamknięty w wytrzymałej, wodoodpornej obudowie i oferuje ponoć bardzo przyjemne brzmienie w swojej klasie cenowej.Popularny smartwatch w atrakcyjnej cenie. Mierzy tętno, kroki i prezentuje godzinę na ładnym, czytelnym ekranie. W tych pieniądzach jest to ciekawa alternatywa dla Xiaomi Mi Band 6.Tanie słuchawki TWS? Xiaomi AirDots mają mocną konkurencję w postaci proponowanych przez nas Baseus WM01, które sprzedawane są w zestawie wraz z etui ładującym. Zdaniem wielu brzmią lepiej niż propozycje Xiaomi i Redmi.Jesteś tiktokerem lub youtuberem? Zastanów się, czy nie warto podkręcić jakości wideo, nagrywanego w trudnych warunkach oświetleniowych. Jak? Za pomocą selfie ringa, oczywiście. Intensywność oświetlenia jest regulowana, a ring zasilany z portu USB-A w komputerze.Jeden kabelek USB-A z trzema końcówkami - USB-C, micro USB oraz Lightning. Sytuacyjnie może okazać się użyteczny, na przykład na wieloosobowych wycieczkach, na których każdy korzysta z innego typu urządzenia.Jeśli poszukujesz ciekawych innych gadżetów, które naszym zdaniem warto zamówić z Chin, obserwuj naszą grupę China Deal - Elektronika (okazje, kupony, zniżki) na Facebooku i koniecznie rzuć okiem na poniższe publikacje: