Specyfikacja, cena i data premiery Intel Core i9-12900K ujawnione

Premiera tuż za rogiem.

Intel Alder Lake - szczegóły

Premiera nowej generacji procesorów Intela nadciąga wielkimi krokami. Procesory Alder Lake, czyli Intel Core 12. generacji, zadebiutują znacznie szybciej, niż wielu mogłoby się spodziewać. Najnowszy wyciek zdradza nie tylko datę oficjalnej prezentacji, ale także specyfikację flagowego układu Intel Core i9-12900K. Możemy potwierdzić, że co najmniej część poniższych informacji jest prawdziwa.Jakiś czas temu procesory Intel Core i9-12900K, Core i7-12700K i Core i5-12600K ukazały się na Amazonie. Ujawniona wtedy cena układu Intel Core i9-12900K była nieco wyższa od tej, którą sugeruje sprzedawca o nazwie Micro Center. Nowa jest niższa, ale według naszych informacji... bliższa realnej. W Micro Center - na usuniętej już stronie - Intel Core i9-12900K wyceniony był na 670 dolarów (po przeliczeniu na euro ok. 3000 złotych). Dla porównania, na Amazonie widoczny był w cenie 846 euro (ok. 3893 złote).Micro Center ujawniło przy okazji specyfikację Intel Core i9-12900K, której brakowało w sklepie Amazon. Czytamy w niej, że procesor pracuje z taktowaniem 3,2 GHz i 5,2 GHz w trybie Turbo. Ma 16 rdzeni, 24 wątki oraz 30 MB pamięci L3. Wiemy, że jego TDP to 125 W, a układ wspiera pamięci DDR5 (i DDR4) i PCIe Gen 5. Flagowy procesor wymaga płyty Z690, H670, B660 lub H610.Co najważniejsze, premiera Intel Core i9-12900K odbędzie się już 4 listopada 2021 roku, kiedy to zaprezentowane zostaną też inne nowe procesory.Powyższe doniesienia są zgodne z wcześniejszymi wyciekami i sugestiami wygłaszanymi w trakcie Intel Architecture Day 2021.Źródło: Micro Center