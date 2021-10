Zalman Reserator5 to nowy cooler AiO w dwóch rozmiarach

Chłodzenie procesora dla wymagających.

Zalman Reserator5 Z24 i Z36

Osoby pragnące schłodzić procesor w swoim komputerze stacjonarnym tak skutecznie, jak tylko to możliwe, coraz chętniej sięgają po chłodzenie wodne. Robią to także wszyscy ci, którzy chcą nadać wnętrzu swoich komputerów efektownego wyglądu. Zestawy chłodzące typu all-in-one to doskonała propozycja dla osób o wysokich wymaganiach, które zarazem nie chcą tworzyć spersonalizowanego "loopa". Swoje nowe produkty tego typu zaprezentowała właśnie filma Zalman, słynąca od lat z zestawów chłodzenia powietrzem.Zalman Reserator5 to seria chłodzeń procesora typu AiO. Seria obejmuje dwa modele - Z24 z radiatorem o długości 240 mm (z dwoma wentylatorami) i Z36 z chłodnicą 360 mm (z trzema wentylatorami). Urządzenia wykorzystują autorską, opatentowaną przez producenta pompę z dwoma wirnikami. Pozwalają one na niezależną obsługę dopływu i odpływu cieczy, co ma skutkować mniejszym obciążeniem pompy. Dzięki temu ma zwiększyć się też jej żywotność, przy jednoczesnym ograniczeniu generowanego hałasu.