Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill Black - GPU z hybrydowym chłodzeniem

Zauważyłem, że ostatnio jakby nieco łatwiej jest kupić karty graficzne, choć wciąż trudno dorwać je w rozsądnej jak na dzisiejsze czasy cenie. Mam wrażenie, że mniejszym zainteresowaniem konsumentów cieszą się konstrukcje wyposażone w bloki wodne oraz chłodzenia hybrydowe - sprzedawcy częściej skłonni są obniżać ich ceny. W tym kontekście warto zerknąć w stronę GPU o nazwie Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill Black, które za jakiś czas trafi do sprzedaży.Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill Black to trójslotowa konstrukcja, której długość wynosi zaledwie 226 mm. Na płytce PCB znalazło się miejsce na chip GA102 z 10240 rdzeniami CUDA i 12 GB pamięci GDDR6X. Karta pracuje z podniesionymi zegarami - GPU ma osiągać w trybie Boost co najmniej 1710 MHz, a więc nieco więcej niż modele referencyjne.

Źródło: Inno3DCałość przykryto radiatorem z pojedynczym wentylatorem o średnicy 90 mm. Wspomaga on przede wszystkim chłodzenie kości VRAM oraz sekcji zasilania. O efektywne chłodzenie rdzenia karty dba chłodnica cieczy o długości 120 mm, którą z łatwością da się zamontować w tylnej części większości obudów.Źródło: Inno3DZaletą chłodzenia częściowo wodnego są nie tylko niższe temperatury pracy karty, a co za tym idzie zwiększone potencjał OC i wydajność działania. To także cichsza praca. Producent zapewnia, że układ ma generować nie więcej niż 28 dB hałasu, a jednocześnie temperatura podkręconego fabrycznie GPU ma nie przekraczać 68 stopni Celsjusza. W przypadku kości pamięci ciepłota nie powinna przekroczyć 77 stopni, a dla sekcji zasilania granicą mają być 82 stopnie. Jak na tak wydajną kartę graficzną, są to świetne wartości.Źródło: Inno3DDo stabilnego działania Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill Black niezbędne są zasilacz o mocy co najmniej 750 W i dwie 8-pinowe wtyczki PCI Express.Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill Black niedługo pojawi się w ofertach sklepów. Na razie nie ujawniono, ile ma kosztować.Źródło: Inno3D