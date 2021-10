Deal! Smartfon z procesorem Snapdragon 888 w rekordowo niskiej cenie

Nieczęsto zdarza się, aby smartfon z flagowym procesorem kosztował mniej niż 2000 zł. Tym bardziej warto zainteresować się aktualną promocją naw kolorze Speed Blue. Urządzenie zostało solidnie przecenione w sklepie RTV EURO AGD i można je nabyć w rekordowo niskiej cenie - 1699 zł.Dzięki marce realme, osoby z ograniczonym budżetem mogą sięgnąć po sprzęt o flagowej wydajności. Na froncie realme GT znajdziemywspierający częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Pod wyświetlaczem znajduje się czytnik linii papilarnych. Zastosowana tu bateria 4500 mAh wspiera standard, co przekłada się na czas ładowania od 0 do 100% na poziomie zaledwie 35 minut.Mocy obliczeniowej realme GT dostarcza układ, sparowany w zależności od wariantu z 8 lub 12 GB pamięci RAM. Użytkownicy na swe dane otrzymują 128 lub 256 GB szybkiej pamięci w standardzie UFS 3.1. Niestety, producent nie przewidział gniazda na kartę pamięci micro SD. realme GT wyposażono ponadto w autorski system chłodzenia Stainless Steel Vapour Cooling.Producent zachwala obecność potrójnego aparatu głównego z sensorem 64 Mpix (Sony IMX 682), wspieranego przez obiektyw ultraszerokokątny sparowany z matrycą 8 MPix oraz moduł 2 MPix z obiektywem makro. Aparat do selfie to sensor 16 Mpix (Sony IMX 471). Smartfon ma też głośniki Dolby Atmos Dual Stereo oraz wyjście jack 3,5 mm dla osób preferujących klasyczne słuchawki przewodowe.Promocja "Koniec miesiąca w Euro" obowiązuje do 25 października. Smartfon realme GT 5G 8/128GB Speed Blue możecie kupić za 1699 zł w sklepie RTV EURO AGD