Flagowy Huawei P50 trafi na rynek globalny w 2022 roku

Wczoraj uczestniczyliśmy w europejskiej premierze nowych urządzeń Huawei. Wśród zaprezentowanych produktów najważniejszym był smartfon Huawei Nova 9 . Producent postanowił zatem zaznaczyć, że nie odpuszcza tego rynku i nadal walczy o klientów. Miłośnicy chińskiej marki nie powinni być zawiedzeni bowiem na horyzoncie pojawiła się kolejna premiera. Huawei P50 i P50 Pro to flagowe urządzenia Huawei, które trafiły na chiński rynek w lipcu tego roku. Jak donosi TechRadar, podczas briefingu na temat wspomnianego już Huawei Nova 9 firma potwierdziła, że ​​w 2022 r. wprowadzi swoją flagową serię telefonów na inne rynki.Oznacza to, że P50 i P50 Pro będą dostępne globalnie, ale nie potwierdzono konkretnych rynków. Można jednak spodziewać się, że sprzęt trafi do Europy z uwagi na silną pozycję marki w tym regionie.Warto przypomnieć, że Huawei P50 i P50 Pro to kolejne smartfony z systemem. Urządzenia działają w oparciu o usługi mobilne Huawei i nie znajdziemy na nich aplikacji od Google. Zamiast sklepu Play, aplikacje możemy pobierać zNa pokładzie znajdziemy flagowy chipset, ale z uwagi na amerykańskie sankcje, nie wspiera on łączności 5G. Istnieje również inny wariant telefonu, który jest zasilany przez własny autorski chip HiSilicon Kirin 9000.Źródło: TechRadar