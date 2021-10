Redmi Note 11, Note 11 Pro, Note 11 Pro+. Znamy przewidywaną specyfikację przed premierą

Specyfikacja Redmi Note 11, Note 11 Pro, Note 11 Pro+

Już kilka dni temu w sieci pojawiła się oficjalna zapowiedź urządzeń z serii Redmi Note 11 , które będą oficjalnie zaprezentowane w Chinach już 28 października. Nieco później z pewnością trafią one na rynek globalny.Patrząc na grafiki zapowiadające wydarzenie, od razu widać, że producent postawił na odświeżony design nawiązujący do smartfonów Apple. Teraz w sieci pojawiła się szersza spodziewana specyfikacja i warto się jej przyjrzeć.Zacznijmy od najtańszego przedstawiciela nowej serii czyli. Według przecieków, smartfon wyposażono w 6,5-calowy wyświetlacz LCD FHD+ 120 Hz, procesor Dimensity 810, pamięć RAM LPDDR4x, pamięć masową typu UFS 2.2, baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W, 16-megapikselowy aparat przedni, 50-megapikselowy + 2-megapikselowy podwójny główny aparat, pojedynczy głośnik, gniazdo audio 3,5 mm i sensor podczerwieni.Sprzęt ma trafić na rynek w następujących wariantach: 4 GB RAM + 128 GB pamięci, 6 GB RAM + 128 GB pamięci, 8 GB RAM + 128 GB pamięci oraz 8 GB RAM + 256 GB pamięci. Cena? Wymienione modele mogą kosztować od 1199 juanów (~187 USD), 1399 juanów (~219 USD), 1599 juanów (~250 USD) i 1799 juanów (~281 USD).będzie wyposażony w wyświetlacz AMOLED o częstotliwości 120 Hz, chipset Dimensity 920, pamięć LPDDR4x RAM, szybką pamięć UFS 3.1, baterię 5000 mAh z ładowaniem 65 W, 16-megapikselowy aparat przedni, 108-megapikselowy aparat główny (Samsung HM2) + 8-megapikselowy aparat szerokokątny (Sony IMX355) + 2-megapikselowa potrójna kamera do pomiaru głębi ostrości. Na pokładzie znajdą się też podwójne głośniki JBL, wibracyjny silnik liniowy, NFC i IR.Note 11 Pro powinien być dostępny w wariantach 6 GB RAM + 128 GB pamięci, 8 GB RAM + 128 GB pamięci oraz 8 GB RAM + 256 GB pamięci. Spekuluje się, że cena może wynieść 1599 juanów (~250 USD), 1799 juanów (~281 USD) i 1999 juanów (~312 USD).Interesująco wygląda specyfikacja najmocniejszego w stawce. Parametry urządzenia mają być podobne do Redmi Note 11 Pro, ale dodatkowo otrzymamy ładowanie 120W rodem z Xiaomi 11T Pro i flagowy procesor Dimensity 1200.Smartfon może być dostępny w wariantach 8 GB RAM + 128 GB pamięci i 8 GB RAM + 256 GB pamięci. Ceny powinny zaczynać się od 2199 juanów (~343 USD).Źródło: gizmochina