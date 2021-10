Huawei zaprezentował smartwatch Watch GT 3 oraz słuchawki z etui w kształcie szminki

Huawei FreeBuds Lipstick

Podczas dzisiejszej premiery w Wiedniu, Huawei zaprezentował nie tylko smartfon Nova 9 , ale i nowy smartwatch. Nowością jest też nietuzinkowa edycja bezprzewodowych słuchawek, które wyróżniają się czerwonym kolorem, a spakowane zostały w unikalne etui w kształcie szminki, które pełni też rolę ładowarki.Producent podkreśla, że mocne strony Huawei Watch GT 3 to długi czas pracy oraz szereg funkcji, między innymi monitorowanie zdrowia i aktywności fizycznej. Bateria w Watch GT 3 działa nawet do 2 tygodni na jednym ładowaniu, a zaledwie 10 minut bezprzewodowego ładowania pozwala na doładowanie baterii do 20%. Smartwatch będzie dostępny w dwóch wariantach: 46 mm (Active, Classic i Elite) oraz 42 mm (Active i Elite).Huawei Watch GT 3 obsługuje aż 100 trybów sportowych, w tym 19 profesjonalnych dyscyplin, 12 rodzajów aktywności na świeżym powietrzu oraz 7 treningów halowych. Urządzenie rejestruje kluczowe dane takie jak czas trwania treningu, spalone kalorie, tętno, postęp ćwiczeń czy czas regeneracji.Urządzenie obsługuje także ulepszoną technologię TruSeen 4.5 z całodobowym monitorowaniem pulsu oraz natlenienia krwi SpO2, a także możliwość mierzenia poziomu stresu i jakości snu. Watch GT 3 został wyposażony w aż osiem sensorów, dzięki którym użytkownik otrzymuje jeszcze dokładniejszy pomiar tętna w porównaniu do poprzedniej generacji urządzenia.Nowy smartwatch Huawei przynosi również nowy wygląd interfejsu wyświetlacza – menu aplikacji oparte jest na motywie szachownicy.W tej chwili nie wiemy, kiedy Huawei Watch GT 3 zadebiutuje na polskim rynku.Kolejną nowością chińskiej marki są słuchawki FreeBuds Lipstick. To stylowa edycja słuchawek dousznych łącząca w sobie oryginalny design z technologią zapewniającą dźwięk wysokiej jakości.Urządzenie zostało wyposażone w wyjątkowe etui o kształcie szminki, wykonane ze stali nierdzewnej z błyszczącym wykończeniem. Wewnątrz etui znajdują się słuchawki douszne w czerwonym kolorze. FreeBuds Lipstick są kompatybilne ze smartfonami różnych marek, działających w oparciu o system Android lub iOS.Cena i dostępność słuchawek zostaną podane wkrótce.Źródło: Huawei