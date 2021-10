Huawei nova 9 w Polsce. Premiera, cena, specyfikacja

Huawei nova 9 – smukły smartfon ukierunkowany na fotografowanie

50 MP Ultra Vision (obiektyw standardowy, przysłona f/1.9)

8 MP (obiektyw ultraszerokokątny, przysłona f/2.2)

2 MP (aparat do pomiaru głębi ostrości, przysłona f/2.2)

2 MP (aparat z obiektywem makro, przysłona f/2.2)

32 MP - przedni (przysłona f/2.0)

Na polskim rynku debiutuje właśnie Huawei nova 9, najnowszy smartfon marki zaprezentowany dziś podczas europejskiej premiery w Wiedniu.Producent podkreślą, że urządzenie wyróżnia się aparatem fotograficznym 50 MP Ultra Vision, superszybkim ładowaniem oraz ultrasmukłą i lekką konstrukcją. Do 11 listopada smartfon można zamówić w zestawie z bezprzewodowymi słuchawkami, w rekomendowanej cenie detalicznej. Sprzęt trafił już do naszej redakcji, a szczegóły znajdziecie tutaj: Huawei Nova 9 - pierwsze wrażenia z użytkowania Razem ze smartfonem Huawei nova 9, firma zaprezentowała też model, który również do 11 listopada dostępny będzie w atrakcyjnej ofercie przedsprzedażowej, w zestawie z bezprzewodowymi słuchawkamiRekomendowana cena detaliczna nova 8i to. Dodatkowo, klienci, którzy zamówią w przedsprzedaży nova 9 lub nova 8i, otrzymają darmową dwunastomiesięczną ochronę ekranu. Aby skorzystać z tej promocji, klient musi posiadać konto Huawei ID zarejestrowane przed 21 października.W nowym smartfonie marki zastosowano system aparatów fotograficznych Ultra Vision wyposażony w cztery obiektywy, w tym główny z matrycą o rozdzielczości 50 MP. Huawei podkreśla, że obiektyw ten wyróżnia się też zastosowaniem dużego sensora o rozmiarze 1/1,56” oraz filtrem w układzie RYYB, dzięki czemu rejestrowane jest o 40% więcej światła w porównaniu do tradycyjnego filtra RGGB.Dodatkowo, technologia XD Fusion Engine powinna zagwarantować ostrość obrazu, a inteligentna redukcja zniekształceń zapewnić wysokiej jakości zdjęcia wykonane z wykorzystaniem obiektywu ultraszerokokątnego o rozdzielczości 8 MP. Aparat główny nova 9 został wyposażony również w obiektyw makro oraz obiektyw do wykrywania głębi obrazu (2 MP).Nowy smartfon charakteryzuje się też ciekawym designem i mukłą konstrukcją o szerokości 7,77 mm oraz wadze 175 gramów. Uwagę zwraca również unikalna, pierścieniowa konstrukcja modułu aparatów fotograficznych. Niestety, konstrukcja nie posiada certyfikatu wodoszczelności.Na froncie urządzenia znajdziemy ekran OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, który odwzorowuje paletę barw DCI-P3 (delta E < 1) i wyświetla ponad miliard kolorów.Nova 9 zapewnia też wydajną pracę, dzięki baterii o pojemności 4300 mAh oraz technologii Huawei SuperCharge 66W. Technologia ta umożliwia ładowanie nova 9 do 100% w ciągu jedynie 38 minut. Sercem smartfona jest procesorUrządzenie bazuje na oprogramowaniu Huawei zatem nie uświadczymy tutaj usług Google. Jest to za sklep z aplikacjami AppGallery , którego zasoby dynamicznie rosną.Smartfon dostępny jest w dwóch kolorach – błękitnym, opalizującym pod wpływem światła oraz czarnym.