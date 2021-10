Akcesoria ładujące dla iPhone 13 i 13 Pro. Jaką ładowarkę wybrać?

Tanie akcesoria do iPhone. Tanie akcesoria do iPhone.



15 września firma Apple zaprezentował światu nową linię produktów - telefony



Wszystkie z powyżej wymienionych cech czynią z nowego iPhone bardzo atrakcyjny sprzęt, ale skupmy się na chwilę na innym aspekcie telefonu - długości pracy na baterii. Apple podaje, że nowe iPhone'y zapewniają całodzienną żywotność baterii. iPhone 13 Pro Max zapewnia do 25 godzin pracy przy strumieniowaniu wideo, 13 Pro oferuje 20 godzin, 13 wytrzyma 15 godzin natomiast 13 mini to tylko 13 godzin.



15 września firma Apple zaprezentował światu nową linię produktów - telefony iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini , zegarki Apple Watch Series 7 oraz iPad mini. Osoby zainteresowane mogą już składać zamówienia na iPhone'a 13. A Ciebie co skłania do kupienia najnowszego iPhone'a? Czy jest to potężny aparat, który pozwoli Ci robić profesjonalne zdjęcia lub responsywny wyświetlacz, który da Ci przewagę nad innymi w grach? A może do zakupu przekonuje cię najnowszy procesor Apple A15 Bionic i 1 TB pamięci masowej?Wszystkie z powyżej wymienionych cech czynią z nowego iPhone bardzo atrakcyjny sprzęt, ale skupmy się na chwilę na innym aspekcie telefonu - długości pracy na baterii. Apple podaje, że nowe iPhone'y zapewniają całodzienną żywotność baterii. iPhone 13 Pro Max zapewnia do 25 godzin pracy przy strumieniowaniu wideo, 13 Pro oferuje 20 godzin, 13 wytrzyma 15 godzin natomiast 13 mini to tylko 13 godzin.

foto. Apple



Podobnie jak w przypadku iPhone'ów z serii 12, w pudełko nie uświadczymy zasilacza. Użytkownik sam musi się o taki zatroszczyć. Jednym z trafnych zakupów może być



Podobnie jak w przypadku iPhone'ów z serii 12, w pudełko nie uświadczymy zasilacza. Użytkownik sam musi się o taki zatroszczyć. Jednym z trafnych zakupów może być ZMI 20W USC-PD , który idealnie sprawdzi się z nowym iPhonem.

ZMI 20W USC-PD



Zasilacz ZMI USB-C jest w stanie naładować iPhone 13 z 0 do 60% w ciągu zaledwie 30 minut dzięki czemu możemy dłużej cieszyć się naszym telefonem. Szereg zabezpieczeń zapewnia bezpieczne ładowanie w każdych warunkach. Sama ładowarka jest niewielka dzięki czemu możemy ją zabrać wszędzie ze sobą.



W zestawie z iPhonem 13 znajdziemy kabel USB-C - Lightning. Gdyby się okazało, że potrzebny nam jest dodatkowy przewód to warto pomyśleć nad



Jest to ulepszony kabel z certyfikatem MFi. Przejściówka Lightning została ulepszona z wersji C48 na C94 co umożliwia szybkie ładowanie PD smartfonów z serii 13. Kabel zapewnia maksymalny prąd wyjściowy o wartości 3A. To rozsądny wybór wraz z zasilaczem ZMI 20W USB-C by szybko ładować swojego nowego iPhone'a.







ZMI AL803 USB-A - Lightning



Osoby, które wciąż ładują telefon za pomocą ładowarki z portem USB-A z pewnością będą zainteresowane kablem







Zasilacz ZMI USB-C jest w stanie naładować iPhone 13 z 0 do 60% w ciągu zaledwie 30 minut dzięki czemu możemy dłużej cieszyć się naszym telefonem. Szereg zabezpieczeń zapewnia bezpieczne ładowanie w każdych warunkach. Sama ładowarka jest niewielka dzięki czemu możemy ją zabrać wszędzie ze sobą.W zestawie z iPhonem 13 znajdziemy kabel USB-C - Lightning. Gdyby się okazało, że potrzebny nam jest dodatkowy przewód to warto pomyśleć nad ZMI AL870C USB-C - Lightning Jest to ulepszony kabel z certyfikatem MFi. Przejściówka Lightning została ulepszona z wersji C48 na C94 co umożliwia szybkie ładowanie PD smartfonów z serii 13. Kabel zapewnia maksymalny prąd wyjściowy o wartości 3A. To rozsądny wybór wraz z zasilaczem ZMI 20W USB-C by szybko ładować swojego nowego iPhone'a.Osoby, które wciąż ładują telefon za pomocą ładowarki z portem USB-A z pewnością będą zainteresowane kablem ZMI AL803 USB-A - Lightning

Przewód został wzmocniony plecionym nylonem dzięki czemu możemy go wyginać i zginać do woli. Jest także certyfikowany przez MFi. 1 metrowy przewód wyposażony jest w rzep, który pomaga w organizacji kabli. ZMI to jedna z czołowych marek w całym ekosystemie Xiaomi. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji baterii zastępczych, zasilaczy oraz kabli ładujących dla telefonów, tabletów, laptopów i innych smart urządzeń.



Partnerem artykułu jest firma ZMI