Szukasz chłodzenia cieczą AiO do Intel Alder Lake? Corsair ma nowy model z ekranem LCD

Zgodność z różnymi socketami, w tym Intel Core 12 gen i wbudowany ekran IPS

Już za chwilę premiera nowych procesorów Intel Core 12 generacji, które w końcu otrzymają w desktopach niższy proces technologiczny i rewolucyjną dla tego segmentu budowę złożoną z połączenia wydajnych i energooszczędnych rdzeni. Wiąże się to też ze zmianą socketu względem do tej pory najpopularniejszych 115x. Zapewne wielu producentów będzie oferować zaktualizowane edycje swoich zestawów chłodzenia lub zupełnie nowe produkty. Jednym z przykładów tego drugiego podejścia jest Corsiar iCue Elite LCD.Oczywiście będzie pasował też do dotychczasowych podstawek Intela i AMD, ale producent zaznacza szczególnie zgodność z Intel Alder Lake (LGA 1700, LGA 115x, LGA 2066, AM4 i sTRX4). Co ważne, głowica blokopompki została wyposażona w ekran IPS o przekątnej 2,1 cala i rozdzielczości 480 x 480 px z odświeżaniem 30 Hz. Można na nim wyświetlać aktualne informacje o stanie komputera, ale też statyczne lub animowane własne grafiki (w formie plików GIF).